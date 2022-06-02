Названо условие призыва женщин во время мобилизации

В Украине продолжается мобилизация в связи с полномасштабным вторжением России. Призыв женщин на военную службу в это время возможен только с их согласия.

Об этом рассказал начальник Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Тищенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lviv.media.