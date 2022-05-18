Деякі українські біженці не можуть отримати пенсію: як вирішити проблему

Пенсіонери, які через війну в Україні виїхали за кордон, не можуть отримати пенсійні виплати до повернення додому. Все через прострочення банківських карток.

Як отримати виплати

Українка, яка зараз перебуває за кордоном з таким питанням звернулася до ПФУ у Facebook.

Вона розповіла, що у неї закінчився термін дії картки для виплати пенсії, але отримати нову вона поки що не може, адже за межами України.

До того ж жінка поцікавилася, чи може вона перевести виплати з Пенсійного фонду на картку іншого банку.

"Минув термін дії картки. Отримати нову не можу, перебуваю за межами України. Але є діюча карта Монобанку. Чи можна перераховувати пенсію на цю картку? Усі реквізити є", - написала жінка.

У Пенсійному фонді повідомили, що такі дії неможливі. Однак зазначили, що пенсія нікуди не подінеться. Гроші будуть накопичуватися на рахунку та після повернення в Україну вона зможе отримати всю накопичену суму.

Варто додати, що українці можуть піти на пенсію достроково. Зокрема, це може відбутися за півтора року до досягнення пенсійного віку та за наявності повного страхового стажу, у разі розірвання трудового контракту у зв'язку зі скороченням штату або ліквідацією компанії.

Окрім того, для цього потрібно стати на облік Держслужби зайнятості. Якщо українцю не знайдуть роботу або працівник не відповідатиме займаній посаді за станом здоров'я, тоді на пенсію можна вийти раніше.