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Фракцию "Слуга народа" в Раде разделят на 15 групп

Новости » Политика    07.08.2019 - 14:20
Фракцию "Слуга народа" в Раде разделят на 15 групп
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Составы групп определят с помощью жеребьевки

Францию "Слуга народа", которая получит в Верховной Раде более 250 мандатов, поделят на 15 групп, каждую из которых возглавит заместитель главы фракции. Об этом сообщила руководитель пресс-офиса партии Евгения Кравчук в Facebook.

Кроме того, она сообщила, что составы групп определят с помощью жеребьевки.

"Мы формируем группы во фракции, чтобы эффективно координировать ее работу, наладить внутреннюю коммуникацию. А еще благодаря этому мы сможем более слаженно и быстро нарабатывать позицию по общеполитическим вопросам, организовывать региональные поездки наших депутатов, избранных по списку, обеспечивать работу членов фракции и, конечно же, обучение (мы же обещали, что этот процесс не будет останавливаться)", - рассказала она.

Фракцию &quot;Слуга народа&quot; в Раде разделят на 15 групп

Кравчук отметила, что руководители этих групп не будут руководить, они будут координировать работу.

Напомним, в газете "Голос Украины" сегодня опубликовали список новоизбранных нардепов после выборов в Верховную раду. 

РБК-Украина писало, что ЦИК объявил результаты выборов по партийным спискам. "Слуга народа" по партийным спискам получает - 124 мандата; "Оппозиционная платформа - За життя" - 37; "Батькивщина" - 24; "Европейская солидарность" - 23; "Голос" - 17 мандатов.

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