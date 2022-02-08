Нехватка витамина D: как точно понять, что вам нужно принимать препарат дополнительно

В первую очередь, дополнительные дозы витамина D нужны людям, которые много времени проводят в помещении.

В Национальной службе здоровья Великобритании советуют принимать 10 мкг витамина в день, чтобы поддержать здоровье костей и мышц. Это особенно важно во время пандемии, так как многие люди начали работать из дома и редко покидают помещение.

В летние месяцы дополнительных доз витамина D не требуется, так как большинство населения получает его благодаря воздействию солнечного света и более здоровому питанию.

Кроме того, восполнить нехватку витамина D в зимние месяцы помогут обычные продукты. Медики рекомендуют включить в рацион жирную рыбу, рыбий жир, красное мясо, обогащенные злаки, яичные желтки.

Какие признаки указывают на нехватку витамина D

По словам диетолога Серены Коан, признаки дефицита витамина D могут быть сложными. И их часто списывают на время года.

О нехватке этого витамина может сигнализировать выпадение волос, сильная усталость, отсутствие свежести после полноценного ночного сна, постоянные простуды, медленное заживление ран и быстрое утомление.

"Долговременными признаками являются боли в мышцах, суставах и костях, которые могут привести к заболеваниям костей из-за недостаточного усвоения кальция", - подчеркнула эксперт.

Симптомы дефицита D могут развиваться от нескольких месяцев до нескольких лет – это зависит от возраста, активности и многих других факторов.

Но восполнить дефицит можно довольно быстро. Исследования показывают, что регулярный прием витамина в течении 4-6 недель способен обратить вспять большинство симптомов и поддержать общее состояние здоровья.