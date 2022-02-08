Нестача вітаміну D: як точно зрозуміти, що вам потрібно приймати препарат додатково

В першу чергу, додаткові дози вітаміну D потрібні людям, які багато часу проводять в приміщенні.

У Національній службі здоров'я Великобританії радять приймати 10 мкг вітаміну в день, щоб підтримати здоров'я кісток і м'язів. Це особливо важливо під час пандемії, тому, що багато людей почали працювати з дому і рідко залишають приміщення.

У літні місяці додаткових доз вітаміну D не потрібно, оскільки більшість населення отримує його завдяки впливу сонячного світла і більш здоровому харчуванню.

Крім того, заповнити нестачу вітаміну D в зимові місяці допоможуть звичайні продукти. Медики рекомендують включити в раціон жирну рибу, риб'ячий жир, червоне м'ясо, збагачені злаки, яєчні жовтки.

Які ознаки вказують на брак вітаміну D

За словами дієтолога Серени Коан, ознаки дефіциту вітаміну D можуть бути складними. І їх часто списують на пору року.

Про брак цього вітаміну може сигналізувати випадання волосся, сильна втома, відсутність свіжості після повноцінного нічного сну, постійні застуди, повільне загоєння ран і швидке стомлення.

"Довготривалими ознаками є болі в м'язах, суглобах і кістках, які можуть привести до захворювань кісток через недостатнє засвоєння кальцію",- підкреслила експерт.

Симптоми дефіциту D можуть розвиватися від декількох місяців до декількох років – це залежить від віку, активності та багатьох інших факторів.

Але заповнити дефіцит можна досить швидко. Дослідження показують, що регулярний прийом вітаміну протягом 4-6 тижнів здатний звернути назад більшість симптомів і підтримати загальний стан здоров'я.