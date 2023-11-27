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Негода в Україні. Неймовірні кадри заметілі в Києві та Одесі

Негода в Україні (ілюстративне фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні вже добу вирує негода. Внаслідок сильного снігопаду та поривчастого вітру на трасах міжміського сполучення утворилися кілометрові затори. Рятувальники дістають людей зі снігових пасток, проте погода не покращується.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало кадри того, як негода вирує в різних регіонах України.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Суспільне Одеса, Telegram-канал Одеської ОВА, Telegram-канал "Инсайдер", Telegram-канал РБК-Україна, Telegram-канал "Реальний Київ".

26 листопада до України прийшов антициклон зі сильним вітром і снігопадами. Наразі найскладніша ситуація на Одещині. На вулицях попадали дерева й лінії електропередач.

Негода на Одещині (фото: Суспільне Одеса)

Для розчищення дороги довелося залучати БТРи. Проте на трасах деякі водії залишилися зустрічати світанок, оскільки так і не змогли рухатися далі.

 

 

Крім того, через сильний вітер впала труба котельні заввишки 100 метрів.

 

 

У Києві фіксують помаранчевий рівень небезпеки. Загальноосвітні школи працюють в змішаному режимі - офлайн та онлайн. 

Рух транспорту ускладнений. У місті працює спеціальна техніка та комунальники. Киян і гостей міста закликають за можливості залишатися вдома чи не виїжджати на власному транспорті. Проте якщо без цього ніяк, тоді неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

 

 

Раніше ми повідомляли про те, що в Києві заборонили виїзд вантажівок через негоду.

А ще розповідали, якою буде погода сьогодні в Києві.

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