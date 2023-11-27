Негода в Україні. Неймовірні кадри заметілі в Києві та Одесі

26 листопада до України прийшов антициклон зі сильним вітром і снігопадами. Наразі найскладніша ситуація на Одещині. На вулицях попадали дерева й лінії електропередач.

Негода на Одещині (фото: Суспільне Одеса)

Для розчищення дороги довелося залучати БТРи. Проте на трасах деякі водії залишилися зустрічати світанок, оскільки так і не змогли рухатися далі.

Крім того, через сильний вітер впала труба котельні заввишки 100 метрів.

У Києві фіксують помаранчевий рівень небезпеки. Загальноосвітні школи працюють в змішаному режимі - офлайн та онлайн.

Рух транспорту ускладнений. У місті працює спеціальна техніка та комунальники. Киян і гостей міста закликають за можливості залишатися вдома чи не виїжджати на власному транспорті. Проте якщо без цього ніяк, тоді неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.