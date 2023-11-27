RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Непогода в Украине. Невероятные кадры метели в Киеве и Одессе

Непогода в Украине (иллюстративное фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине уже сутки бурлит непогода. В результате сильного снегопада и порывистого ветра на трассах междугородного соединения образовались километровые пробки. Спасатели достают людей из снежных ловушек, однако погода не улучшается.

РБК-Украина (проект Styler) собрала кадры того, как непогода бурлит в разных регионах Украины.

При подготовке материала использовались источники: Суспільне Одесса, Telegram-канал Одесской ОВА, Telegram-канал "Инсайдер", Telegram-канал РБК-Украина, Telegram-канал "Реальный Киев".

26 ноября в Украину пришел антициклон с сильным ветром и снегопадами. Сейчас самая сложная ситуация в Одесской области. На улицах упали деревья и линии электропередач.

Ненастье в Одесской области (фото: Общественное Одесса)

Для расчистки дороги пришлось привлекать БТРы. Однако на трассах некоторые водители остались встречать рассвет, поскольку так и не смогли двигаться дальше.

 

 

Кроме того, из-за сильного ветра упала труба котельной высотой 100 метров.

 

 

В Киеве фиксируется оранжевый уровень опасности. Общеобразовательные школы работают в смешанном режиме - офлайн и онлайн.

Движение транспорта затруднено. В городе работает специальная техника и коммунальщики. Киевлян и гостей города призывают по возможности оставаться дома или не выезжать на собственном транспорте. Однако если без этого никак, тогда неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

 

 

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве запретили выезд грузовиков из-за непогоды.

А еще рассказывали, какой будет погода сегодня в Киеве.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевОдессаСнегопад