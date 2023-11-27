Непогода в Украине. Невероятные кадры метели в Киеве и Одессе

26 ноября в Украину пришел антициклон с сильным ветром и снегопадами. Сейчас самая сложная ситуация в Одесской области. На улицах упали деревья и линии электропередач.

Ненастье в Одесской области (фото: Общественное Одесса)

Для расчистки дороги пришлось привлекать БТРы. Однако на трассах некоторые водители остались встречать рассвет, поскольку так и не смогли двигаться дальше.

Кроме того, из-за сильного ветра упала труба котельной высотой 100 метров.

В Киеве фиксируется оранжевый уровень опасности. Общеобразовательные школы работают в смешанном режиме - офлайн и онлайн.

Движение транспорта затруднено. В городе работает специальная техника и коммунальщики. Киевлян и гостей города призывают по возможности оставаться дома или не выезжать на собственном транспорте. Однако если без этого никак, тогда неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.