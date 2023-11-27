У Києві заборонили в'їзд вантажівок через негоду: скільки діятимуть обмеження

В'їзд до Києва для великогабаритного транспорту у понеділок, 27 листопада, тимчасово обмежили через погіршення погодних умов. У столиці спостерігається снігопад та ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та КМВА .

"Вʼїзд до Києва для великогабаритного транспорту закритий з 7:30 ранку і до поліпшення погодних і умов (орієнтовно до 10:00)", - йдеться в повідомленні.

Столична влада закликає водіїв не виїжджати без нагальної потреби, надавати перевагу в русі техніці дорожньої служби. А також не паркувати автівки на узбіччях доріг, щоб не заважати комунальникам оперативно розчищати сніг.

Загальна ситуація у Києві

Як повідомили у КМДА, комунальні служби продовжують боротьбу з наслідками негоди.

Зокрема, уночі та зранку дороги й тротуари столиці розчищали від снігу та обробляли протиожеледними засобами 310 одиниць спецтехніки КК "Київавтодор".

У місцях, де техніка не має змоги проїхати, очищування здійснюють 262 працівники у складі 40 бригад із ручного прибирання.

За добу дорожники витратили 1190 тонн солі, 1456 тонн піщано-сольової суміші та 143 тонн піску.

Загалом для ліквідації наслідків негоди у столиці задіяно майже 500 одиниць спеціальної техніки та близько 4 500 співробітників.

Як повідомили, у КМВА, станом на ранок 27 листопада, Київ перебуває у складних погодних умовах ІІ (помаранчевого) рівня небезпеки. Триває сильний снігопад, сильний вітер 22 м/с; хуртовини, снігові замети; на дорогах ожеледиця.

Станом на 7:30 несприятливі погодні умови не призвели до надзвичайних ситуацій.

Також зазначається, що система життєзабезпечення міста працює у штатному режимі та в цілому забезпечує нормальні умови життєдіяльності населення:

Відключень електроенергії не було, споживання доведено без обмежень.

Аварій на газових мережах також не спостерігалось.

Пасажирський транспорт працює за штатним графіком.

Підготовлені пункти обігріву.

Загальноосвітні навчальні заклади працюють в змішаному режимі - офлайн та онлайн.

Негода в Україні

Нагадаємо, 26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Лише за кілька годин вранці сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці - за посиланням.

При цьому сьогодні по усій території України очікується снігопад. Місцями попереджають про снігові замети, хуртовини й ожеледицю.