Негода в Україні. Неймовірні кадри заметілі в Києві та Одесі
В Україні вже добу вирує негода. Внаслідок сильного снігопаду та поривчастого вітру на трасах міжміського сполучення утворилися кілометрові затори. Рятувальники дістають людей зі снігових пасток, проте погода не покращується.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало кадри того, як негода вирує в різних регіонах України.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Суспільне Одеса, Telegram-канал Одеської ОВА, Telegram-канал "Инсайдер", Telegram-канал РБК-Україна, Telegram-канал "Реальний Київ".
26 листопада до України прийшов антициклон зі сильним вітром і снігопадами. Наразі найскладніша ситуація на Одещині. На вулицях попадали дерева й лінії електропередач.
Негода на Одещині (фото: Суспільне Одеса)
Для розчищення дороги довелося залучати БТРи. Проте на трасах деякі водії залишилися зустрічати світанок, оскільки так і не змогли рухатися далі.
Крім того, через сильний вітер впала труба котельні заввишки 100 метрів.
У Києві фіксують помаранчевий рівень небезпеки. Загальноосвітні школи працюють в змішаному режимі - офлайн та онлайн.
Рух транспорту ускладнений. У місті працює спеціальна техніка та комунальники. Киян і гостей міста закликають за можливості залишатися вдома чи не виїжджати на власному транспорті. Проте якщо без цього ніяк, тоді неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.
Раніше ми повідомляли про те, що в Києві заборонили виїзд вантажівок через негоду.
А ще розповідали, якою буде погода сьогодні в Києві.