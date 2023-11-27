Негода в Україні. Неймовірні кадри заметілі в Києві та Одесі

В Україні вже добу вирує негода. Внаслідок сильного снігопаду та поривчастого вітру на трасах міжміського сполучення утворилися кілометрові затори. Рятувальники дістають людей зі снігових пасток, проте погода не покращується.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Суспільне Одеса, Telegram-канал Одеської ОВА, Telegram-канал "Инсайдер", Telegram-канал РБК-Україна, Telegram-канал "Реальний Київ".

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало кадри того, як негода вирує в різних регіонах України.

26 листопада до України прийшов антициклон зі сильним вітром і снігопадами. Наразі найскладніша ситуація на Одещині. На вулицях попадали дерева й лінії електропередач.

Негода на Одещині (фото: Суспільне Одеса)

Для розчищення дороги довелося залучати БТРи. Проте на трасах деякі водії залишилися зустрічати світанок, оскільки так і не змогли рухатися далі.

Крім того, через сильний вітер впала труба котельні заввишки 100 метрів.

У Києві фіксують помаранчевий рівень небезпеки. Загальноосвітні школи працюють в змішаному режимі - офлайн та онлайн.

Рух транспорту ускладнений. У місті працює спеціальна техніка та комунальники. Киян і гостей міста закликають за можливості залишатися вдома чи не виїжджати на власному транспорті. Проте якщо без цього ніяк, тоді неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.