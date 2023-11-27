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Непогода в Украине. Невероятные кадры метели в Киеве и Одессе

Украина, Понедельник 27 ноября 2023 09:05
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Непогода в Украине. Невероятные кадры метели в Киеве и Одессе Непогода в Украине (иллюстративное фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Украине уже сутки бурлит непогода. В результате сильного снегопада и порывистого ветра на трассах междугородного соединения образовались километровые пробки. Спасатели достают людей из снежных ловушек, однако погода не улучшается.

РБК-Украина (проект Styler) собрала кадры того, как непогода бурлит в разных регионах Украины.

При подготовке материала использовались источники: Суспільне Одесса, Telegram-канал Одесской ОВА, Telegram-канал "Инсайдер", Telegram-канал РБК-Украина, Telegram-канал "Реальный Киев".

26 ноября в Украину пришел антициклон с сильным ветром и снегопадами. Сейчас самая сложная ситуация в Одесской области. На улицах упали деревья и линии электропередач.

Непогода в Украине. Невероятные кадры метели в Киеве и ОдессеНепогода в Украине. Невероятные кадры метели в Киеве и Одессе

Ненастье в Одесской области (фото: Общественное Одесса)

Для расчистки дороги пришлось привлекать БТРы. Однако на трассах некоторые водители остались встречать рассвет, поскольку так и не смогли двигаться дальше.

Кроме того, из-за сильного ветра упала труба котельной высотой 100 метров.

В Киеве фиксируется оранжевый уровень опасности. Общеобразовательные школы работают в смешанном режиме - офлайн и онлайн.

Движение транспорта затруднено. В городе работает специальная техника и коммунальщики. Киевлян и гостей города призывают по возможности оставаться дома или не выезжать на собственном транспорте. Однако если без этого никак, тогда неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве запретили выезд грузовиков из-за непогоды.

А еще рассказывали, какой будет погода сегодня в Киеве.

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Киев Одесса Снегопад