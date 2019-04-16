Неделя будет непростая: астрологи сделали предупреждение для всех знаков Зодиака

Гороскоп на неделю (Коллаж РБК-Украина)

Астрологи рассказали, что неделя с 15 по 21 апреля будет сложной

Астрологи рассказали, что ближайшая неделя, с 15 по 21 апреля станет очень сложной и непростой практически для всех знаков Зодиака. Они предупредили, что некоторым придется пойти на какие-то жертвы.

Овнам звезды приготовили сюрпризы в начале недели. Первые дня будут особенно удачными, а остальные дни будут насыщенными и энергичными. В четверг могут возникнуть трудности, которые приведут к упадку сил и депрессии. Также нужно уделить внимание любимым, чтобы тепло не угасло.

Тельцам астролог рекомендует на этой недели не раскрывать своих тайн. Также не стоит ворошить прошлое и выяснять отношения – это может привести к разочарованиям. Самые удачные дни – вторник и среда, но во всех аспектах жизни у Тельцов ожидаются задержки и неурядицы. От неприятных людей нужно абстрагироваться и приготовиться к выходным – они будут удачными.

Близнецам будет немного легче, звезды дадут представителям этого знака почувствовать полную свободу. Возможно романтическое знакомство и даже влюбленность. В общении стоит быть откровенными и открытыми – это поможет и в работе, и в семье.

Ракам звезды приготовили резкое изменение жизни и ближайшая неделя будет позитивной и продуктивной. 16, 17, 20 и 21 апреля – удачные дни. Ракам стоит одинаково уделит внимание работе и семье, иначе какая-то из сфер может пострадать. В неприятных ситуациях пасовать нельзя.

Львы должны подготовится – звезды приготовили им сложную и непростую неделю. Уже 18 апреля у них появится энергия, чтоб все неурядицы удалось решить максимально быстро. На этой неделе Львам стоит попросить прощения у тех, кого они обидели.

Девы могут встретить хитрого и нечестного человека, поэтому они должны быть осмотрительны в общении. Если возникнет проблема, то Девам стоит справиться самостоятельно и не просить ни у кого помощи. Конец недели будет насыщенным, но в финансовой сфере нужно быть начеку. Крупные покупки совершать не стоит.

Гороскоп для всез знаков Зодиака с 15 по 21 апреля

Весам грозит выяснение отношений и ссоры. Самый лучший способ этого избежать – идти на компромиссы. Также на этой неделе у Весов может ухудшиться самочувствие. В конце недели возможна ревность партнера и повышенная усталость, поэтому на выходных стоит побыть с близкими и отдохнуть.

Скорпионам стоит быть внимательными к рутинным делам. Начинать что-то новое на этой неделе не рекомендуется, так как они могут оказаться проблемными в будущем и не принесут никакого удовлетворения. Стоит доверять интуиции и уделить внимание любовным делам.

У Стрельцов с 15 по 21 апреля могут возникнуть проблемы с чутьем. Им не стоит рассчитывать на то, что интуиция их спасет от неприятностей. На этой неделе Стрельцам можно начинать новые отношения или наладить контакты с друзьями или коллегами. Неприятный день – вторник.

Козерогам стоит настроиться на позитив и заняться уборкой в доме, избавиться от хлама. Стоит уделить время себе и больше гулять на свежем воздухе и общаться с друзьями. В любовной сфере возможны неприятности и скандалы. Все важные разговоры и дела стоит отложить на потом.

Водолеям стоит провести ревизию в своих мыслях и настроениях. Самые активные дни – 18 и 19 апреля. Эти дни стоит использовать для решения важных проблем. В остальные дни стоит больше времени уделить семье и родственникам, провести совместную прогулку или поездку.

Рыбам стоит быть аккуратными 16 апреля. 20 и 21 апреля – благоприятные дни. В эти дни стоит помириться с половинками и наладить отношения. Самое лучшее – это откровенность. В ближайшую неделю даже самая маленькая ложь может привести к серьезным последствиям.

Напомним, ранее мы писали о том, что астрологи дали финансовый гороскоп для всех знаков Зодиака на вторую половину апреля.

А также рассказывали о том, что ожидать от свекрови в зависимости от ее знака Зодиака.