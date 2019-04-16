Тиждень буде непростим: астрологи зробили попередження для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на тиждень (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, що тиждень з 15 по 21 квітня буде складним

Астрологи розповіли, що найближчий тиждень, з 15 по 21 квітня стане дуже складним і непростим практично для всіх знаків Зодіаку. Вони попередили, що декому доведеться піти на якісь жертви.

Овнам зірки приготували сюрпризи на початку тижня. Перші дні будуть особливо вдалими, а інші дні будуть насиченими та енергійними. У четвер можуть виникнути труднощі, які призведуть до занепаду сил і депресії. Також потрібно приділити увагу рідним, щоб тепло не згасло.

Тельцям астролог рекомендує на цьому тижні не розкривати своїх таємниць. Також не варто ворушити минуле і з'ясовувати відносини – це може призвести до розчарувань. Найбільш вдалі дні – вівторок і середа, але у всіх аспектах життя у Тельців очікуються затримки і негаразди. Від неприємних людей треба абстрагуватися і приготуватися до вихідних – вони будуть вдалими.

Близнюкам буде трохи легше, зірки дадуть представникам цього знаку відчути повну свободу. Можливе романтичне знайомство і навіть закоханість. У спілкуванні варто бути відвертими і відкритими – це допоможе і в роботі, і в сім'ї.

Ракам зірки приготували різку зміну життя і найближчий тиждень буде позитивним і продуктивним. 16, 17, 20 та 21 квітня – вдалі дні. Ракам варто однаково приділить увагу на роботі та в сім'ї, інакше якась із сфер може постраждати. У неприємних ситуаціях пасувати не можна.

Леви мають підготуватися – зірки приготували їм складний і непростий тиждень. Вже 18 квітня у них з'явиться енергія, щоб всі негаразди вдалося вирішити максимально швидко. На цьому тижні Левам варто попросити вибачення у тих, кого вони образили.

Діви можуть зустріти хитру і нечесну людину, тому вони повинні бути обачні у спілкуванні. Якщо виникне проблема, то Дівам варто впоратися самостійно і не просити ні в кого допомоги. Кінець тижня буде насиченим, але у фінансовій сфері потрібно бути напоготові. Великі покупки робити не варто.

Гороскоп для усіх знаків Зодіаку з 15 по 21 квітня

Терезам загрожує з'ясування відносин і сварки. Найкращий спосіб цього уникнути – йти на компроміси. Також на цьому тижні у Терезів може погіршитися самопочуття. Наприкінці тижня можлива ревнощі партнера і підвищена втома, тому на вихідних варто побути з близькими і відпочити.

Скорпіонам варто бути уважними до рутинних справ. Починати щось нове на цьому тижні не рекомендується, так як вони можуть бути проблемними в майбутньому і не принесуть ніякого задоволення. Варто довіряти інтуїції і приділити увагу любовним справам.

У Стрільців з 15 по 21 квітня можуть виникнути проблеми з чуттям. Їм не варто розраховувати на те, що інтуїція їх врятує від неприємностей. На цьому тижні Стрільцям можна починати нові стосунки або налагодити контакти з друзями або колегами. Неприємний день – вівторок.

Козерогам варто налаштуватися на позитив і зайнятися прибиранням будинку, позбутися від мотлоху. Варто приділити час собі і більше гуляти на свіжому повітрі і спілкуватися з друзями. В любовній сфері можливі неприємності і скандали. Всі важливі розмови і справи варто відкласти на потім.

Водоліям варто провести ревізію у своїх думках і настроях. Найактивніші дні – 18 і 19 квітня. Ці дні варто використовувати для вирішення важливих проблем. В інші дні варто більше часу приділяти сім'ї і родичам, провести спільну прогулянку або поїздку.

Рибам варто бути акуратними 16 квітня. 20 та 21 квітня – сприятливі дні. У ці дні варто помиритися з половинками і налагодити стосунки. Найкраще – це відвертість. У найближчий тиждень навіть найменша брехня може призвести до серйозних наслідків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи дали фінансовий гороскоп для всіх знаків Зодіаку на другу половину квітня.

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