Небольшой мороз и дожди: кому в Украине не повезет с погодой

Погода в Украине снова повернула в сторону весны и синоптики зафиксировали уже два температурных рекорда. По ближайшему прогнозу, февраль будет аномально теплым, однако дождливым.

Во вторник, 18 февраля, в Украине ожидаются небольшие ночные морозы, усиление ветра до 12 м/с, а также несколько областей накроет сильными дождями.

На востоке Украины ожидается сухая и солнечная погода, без осадков. Ночью в регионе от -1 до -4 градусов, местами до -5 градусов, днем воздух прогреется до +5 +7 градусов, местами до +8 градусов.

Тепло и сухо будет также на юге страны. Ночью в регионе от -1 до +3 градусов, а днем столбики термометров покажут от +8 до +11 градусов. Теплую погоду омрачит сильный ветер, с порывами до 12 м/с. В Крыму сухо, без осадков. Ночью от -1 до +1 градуса, днем +8 +10 градусов.

Северные области накроет кратковременными дождями, ветер юго-западный, до 12 м/с. Ночная температура воздуха +1 +3 градуса, днем от +6 до +8 градусов.

На западе ожидаются сильные и умеренные дожди, а также сильный ветер. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +5 градусов, днем от +7 до +11 градусов.

В центральной части страны сухо, облачно с прояснениями, без осадков. Ночью от -1 до +2 градусов, днем воздух прогреется до +7 +9 градусов.

В Киеве 18 февраля ожидается кратковременный дождь, ночью без осадков. Температура воздуха составит +1 +3 градуса ночью, днем от +7 до +9 градусов. Ветер юго-западный, с порывами до 12 м/с.

Карта погоды в Украине 18 февраля