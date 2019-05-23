В Украине сегодня будет дождливо, температура до +27

Иллюстративное фото (Matt Cardy/Getty Images)

В Киеве днем 23 мая воздух прогреется до +25

Погода в Украине 23 мая 2019 будет преимущественно дождливой, лишь на юге будет солнечно, температура воздуха днем будет достигать +27. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на востоке Украины облачно, дожди ночью и днем, температура от +23 до +25 днем и от +12 до +14 ночью. В центральных регионах тоже ожидаются осадки - дожди, днем от +22 до +25, ночью от +10 до +14.

На юге в четверг будет солнечно, температура воздуха днем от +25 до +27, ночью от +12 до +15. В Крыму солнечно, местами харно, днем от +25 до +27, ночью от +13 до +15.

На западе Украины ожидаются дожди, а на закарпатье возможны ливни, днем от +17 до +21, ночью от +10 до +14. Дождливо и в северных регионах, днем от +22 до +25, ночью от +11 до +14.

Отметим, из-за сильных дождей в Украине 23 мая ожидаются подъемы уровней воды в реках, в результате чего существует серьезная угроза подтоплений домов и сельскохозяйственных угодий.

Фото: прогноз погоды в Украине

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 23 мая дожди ожидаются ночью и днем, температура воздуха днем составит от +23 до +25, ночью от +13 до +15, ветер южный, 5-10 м/сек.

Фото: погода в Киеве и области