Небольшая передышка: каким областям повезет с погодой (карта)

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Неблагоприятная погода зацепит только несколько областей

Погода в Украине в пятницу, 6 сентября, немного улучшится и в большинстве областей будет сухо, а температура воздуха немного поднимется. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в пятницу в Украине ожидается теплая и солнечная погода. Дожди вероятны только на северо-востоке и на западе страны.

"Пятница будет в Украине хорошей. Много солнца, немного красивых белых облаков, сухой воздух с северно-восточным ветром, комфортная температура воздуха. Дожди, преимущественно небольшие, возможны на северо-востоке и на крайнем западе. И все", - написала синоптик и добавила, что температура воздуха в пятницу ожидается в пределах +23 +29 градусов, на западе +20 +24 градуса.

Карта погоды

В Киеве в пятницу будет солнечно, сухо и тепло, температура около +24 градусов. Также Диденко рассказала о погоде на ближайших выходных.

"Суббота и воскресенье – без особых изменений, только в воскресенье на Западе пройдут грозовые дожди и похолодает", - сообщила она.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, дожди в пятницу пройдут в Сумской, Полтавской области, а также в Днепре.

Карта погоды на 6 сентября

На следующей неделе в Украину вернется летнее тепло. Об этом рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня в комментарии для издания "Факты".

"До конца этой недели температура воздуха будет постепенно повышаться, а на следующей неделе станет по-летнему тепло. Днем будет 23-28 градусов выше нуля", - рассказала синоптик и добавила, что в ближайшие дни дожди пройдут на Левобережье и в центральных областях, а на следующей недели будет сухо.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик шокировала прогнозом погоды на ближайшие дни.

А также рассказывали о том, что стало известно, когда в Украину придет "бабье лето".