Невеликий перепочинок: яким областях пощастить з погодою (карта)

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Несприятлива погода зачепить лише кілька областей

Погода в Україні у п'ятницю, 6 вересня, трохи покращиться і в більшості областей буде сухо, а температура повітря трохи підніметься. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вона зазначила, що в п'ятницю в Україні очікується тепла та сонячна погода. Дощі можливі тільки на північному сході і на заході країни.

"П'ятниця буде в Україні хорошою. Багато сонця, трохи красивих білих хмар, сухе повітря з північно-східним вітром, комфортна температура повітря. Дощі, переважно невеликі, можливі на північному сході та на крайньому заході. І все", - написала синоптик і додала, що температура повітря в п'ятницю очікується в межах +23 +29 градусів, на заході +20 +24 градуси.

Карта погоди

У Києві в п'ятницю буде сонячно, сухо та тепло, температура близько +24 градусів. Також Діденко розповіла про погоду на найближчих вихідних.

"Субота і неділя – без особливих змін, лише у неділю на Заході пройдуть грозові дощі і знизиться температура", - повідомила вона.

За прогнозом Українського гідрометцентру, дощі в п'ятницю пройдуть в Сумській, Полтавській області, а також в Дніпрі.

Карта погоди на 6 вересня

Наступного тижня в Україну повернеться літнє тепло. Про це розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня в коментарі для видання "Факти".

"До кінця цього тижня температура повітря буде поступово підвищуватися, а на наступному тижні стане по-літньому тепло. Вдень 23-28 градусів вище нуля", - розповіла синоптик і додала, що в найближчі дні дощі пройдуть на Лівобережжі і в центральних областях, а на наступному тижні буде сухо.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптик шокувала прогнозом погоди на найближчі дні.

А також розповідали про те, що стало відомо, коли в Україну прийде бабине літо".