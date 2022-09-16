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Небо над Европой осветил движущийся огненный шар: что это было (видео)

Коллаж РБК-Украина: Огненный шар пролетел над Европой
Автор: Светлана Мащенко

Жители Британских островов 14 сентября наблюдали невероятное зрелище. В небе пронесся огненный шар, озаривший ночной небосвод. Ученые уже ответили, что это было.

Об этом пишет Watchers.

Явление заметили 14 сентября 2022 в 23:57 (по киевскому времени). Яркий огненный шар пылал в атмосфере между Северной Ирландией и Шотландией. Событие длилось до 20 секунд.

Американское метеорное общество (AMS) и Метеорная сеть Великобритании (UKMON) получили более 1000 отчетов 1 из Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса и Англии.

Известно, что огненный шар вошел в атмосферу к северу от Лок-Райан и погасла к северу от острова Айлей.

Что это было?

Ученые дали объяснение этому явлению, придя к выводу, что это - космический мусор, сгоревший в атмосфере.

Траектория огненного шара (фото: AMS)

Раньше мы писали, что в небе над Россией взорвался огромный метеорит.

Также читайте, что космическое тело пролетело над норвежским городом Осло.

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