Небо над Европой осветил движущийся огненный шар: что это было (видео)

Явление заметили 14 сентября 2022 в 23:57 (по киевскому времени). Яркий огненный шар пылал в атмосфере между Северной Ирландией и Шотландией. Событие длилось до 20 секунд.

Американское метеорное общество (AMS) и Метеорная сеть Великобритании (UKMON) получили более 1000 отчетов 1 из Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии, Уэльса и Англии.

Известно, что огненный шар вошел в атмосферу к северу от Лок-Райан и погасла к северу от острова Айлей.

Что это было?

Ученые дали объяснение этому явлению, придя к выводу, что это - космический мусор, сгоревший в атмосфере.

Траектория огненного шара (фото: AMS)