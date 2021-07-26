Ночью стало светло как днем: в Норвегии рухнул огромный метеорит (видео)
В небе над Норвегией пронесся огромный метеорит в ночь на 25 июля. Его обломки могли упасть в лесу неподалеку от Осло, но обнаружить их пока не удалось.
Очевидцы публикуют в сети яркие видео явления, снятые очевидцами с разных ракурсов.
Как сообщает ВВС, метеорит было видно около пяти секунд после того как он осветил ночное небо в 01:00 по местному времени (00:00 по Киеву). Объект двигался со скоростью 16,3 км/с.
Очевидцы могли наблюдать его падение над районами южной Скандинавии. Предполагается, что объект упал в 60 километрах на запад от Осло (в лесистой местности под названием Финнемарка).
Вспышка от сгорания метеорита в атмосфере была настолько сильной, что окрестности на несколько секунд озарились почти дневным светом.
Видео: В Норвегии пролетел метеорит
Очевидцы говорят, что падение метеорита сопровождалось не только светом, но и усилением ветра и взрывом.
После падения на линию службы спасения поступило множество звонков от испуганных людей. Но никаких сведений о разрушениях и травмах, к счастью, не поступало.
Его обломки пока не нашли, но к месту предположительного падения направлена группа экспертов.
Видео: Метеорит упал неподалеку от Осло
Для справки
Метеоры, в отличие от метеоритов, до Земли не долетают и сгорают в ее атмосфере. Когда метеороид входит в атмосферу, он становится метеором. Все, что не сгорает и падает не Землю, называется метеоритом. Именно метеоры называют "падающими звездами".
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