Небо над Європою освітила рухома вогнена куля: що це було (відео)

Явище помітили 14 вересня 2022 року о 23:57 (за київським часом). Яскрава вогняна куля палала в атмосфері між Північною Ірландією та Шотландією. Подія тривала до 20 секунд.

Американське метеорне товариство (AMS) і Метеорна мережа Великобританії (UKMON) отримали понад 1000 звітів 1 з Ірландії, Північної Ірландії, Шотландії, Уельсу та Англії.

Відомо, що вогняна куля увійшла в атмосферу на північ від Лок-Райан і згасла на північ від острова Айлей.

Що це було?

Науковці дали пояснення цьому явищу, дійшовши до висновку, що це - космічне сміття, яке згоріло в атмосфері.

Траєкторія вогненної кулі (фото: AMS)