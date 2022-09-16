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Небо над Європою освітила рухома вогнена куля: що це було (відео)

Колаж РБК-Україна: Вогнена куля пролетіла над Європою
Автор: Світлана Мащенко

Мешканці Британських островів 14 вересня спостерігали неймовірне видовище. В небі пронеслася вогняна куля, яка осяяла нічний небосхил. Вчені вже дали відповідь, що це було.

Про це пише Watchers.

Явище помітили 14 вересня 2022 року о 23:57 (за київським часом). Яскрава вогняна куля палала в атмосфері між Північною Ірландією та Шотландією. Подія тривала до 20 секунд.

Американське метеорне товариство (AMS) і Метеорна мережа Великобританії (UKMON) отримали понад 1000 звітів 1 з Ірландії, Північної Ірландії, Шотландії, Уельсу та Англії.

Відомо, що вогняна куля увійшла в атмосферу на північ від Лок-Райан і згасла на північ від острова Айлей.

Що це було?

Науковці дали пояснення цьому явищу, дійшовши до висновку, що це - космічне сміття, яке згоріло в атмосфері.

Траєкторія вогненної кулі (фото: AMS)

Раніше ми писали, що в небі над Росією вибухнув величезний метеорит.

Також читайте, що космічне тіло пролетіло над норвезьким містом Осло.

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