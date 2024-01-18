UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У небі над Миколаєвом зафіксували появу рідкісного атмосферного явища

Над Миколаєвом зафіксували "хібне сонце" (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Над Миколаєвом у небі було зафіксовано рідкісне атмосферне явище під назвою "паргелій", що є різновидом гало. У народі таке явище також називають "хибне сонце".

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Миколаївського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

Паргелій зафіксували зранку 17 січня над Миколаєвом. Метеорологи кажуть, що це явище - дуже рідкісне, але побачити його можна у будь-якій точці світу та в будь-яку пору року.

За даними National Geographic іноді окрім Сонця та Місяця, на небі з'являються їхні хибні прояви. Як правило, паргелій виникає внаслідок заломлення сонячного світла, що проходить через кристалики льоду, які формуються в перисто-шарових хмарах.

Таке хибне сонце можна побачити з будь-якої точки світу і в будь-який час року, але воно не завжди чітко видно. Найбільш помітним паргелій буває, коли Сонце знаходиться над горизонтом.

За народними прикметами, поява гало віщує зміну погоди, найчастіше в гірший бік. Після такого явища ближчими днями можна чекати дощі.

В давнину вірили, що це знак того, що зло буде покараним, також гало вважалося поганим символом для завойовників.

Читайте РБК-Україна в Google News
галоМиколаїв