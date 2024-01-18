В небе над Николаевом зафиксировали появление редкого атмосферного явления

Паргелий был зафиксирован утром 17 января над Николаевом. Метеорологи говорят, что это явление очень редкое, но увидеть его можно в любой точке мира и в любое время года.

По данным National Geographic, иногда кроме Солнца и Луны, на небе появляются их ложные проявления. Как правило, паргелий возникает вследствие преломления солнечного света, проходящего через кристаллики льда, которые формируются в перисто-слойных облаках.

Такое ложное солнце можно увидеть из любой точки мира и в любое время года, но оно не всегда отчетливо видно. Наиболее заметным паргелий бывает, когда Солнце находится над горизонтом.

По народным приметам, появление гало предвещает смену погоды, чаще всего в худшую сторону. После такого явления в ближайшие дни можно ожидать дожди.

В древности верили, что это знак того, что зло будет наказано, также гало считалось плохим символом для завоевателей.