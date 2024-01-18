RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В небе над Николаевом зафиксировали появление редкого атмосферного явления

Над Николаевом зафиксировали "ложное солнце" (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Над Николаевом в небе было зафиксировано редкое атмосферное явление под названием "паргелий", разновидность гало. В народе такое явление также называют "ложным солнцем".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Николаевского областного центра гидрометеорологии в Facebook.

Паргелий был зафиксирован утром 17 января над Николаевом. Метеорологи говорят, что это явление очень редкое, но увидеть его можно в любой точке мира и в любое время года.

По данным National Geographic, иногда кроме Солнца и Луны, на небе появляются их ложные проявления. Как правило, паргелий возникает вследствие преломления солнечного света, проходящего через кристаллики льда, которые формируются в перисто-слойных облаках.

Такое ложное солнце можно увидеть из любой точки мира и в любое время года, но оно не всегда отчетливо видно. Наиболее заметным паргелий бывает, когда Солнце находится над горизонтом.

По народным приметам, появление гало предвещает смену погоды, чаще всего в худшую сторону. После такого явления в ближайшие дни можно ожидать дожди.

В древности верили, что это знак того, что зло будет наказано, также гало считалось плохим символом для завоевателей.

Читайте РБК-Украина в Google News
галоНиколаев