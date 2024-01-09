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В Україні помітили незвичайне природне явище, яке часто доступно взимку (фото)

Вівторок 09 січня 2024 09:07
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В Україні помітили незвичайне природне явище, яке часто доступно взимку (фото) Фото: в Україні помітили незвичайне природне явище (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

Незвичайне природне явище помічено в Україні. Йдеться про світло стовпи, які часто можна побачити взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Світло стовпи в Україні

Світло стовпи нерідко можна помітити в холодну пору року. Кристали льоду випаровуються при низькій температурі та являють собою туман, здатний відображати вогні у вигляді колон.

В Україні помітили незвичайне природне явище, яке часто доступно взимку (фото)В Україні помітили незвичайне природне явище, яке часто доступно взимку (фото)Світло стовпи помічені в Києві (Telegram/Киевский движ)

Світлові стовпи нерідко формуються навколо Місяця, міських вогнів і інших яскравих джерел світла.

Стовпи, які виходять від низько розташованих джерел світла, зазвичай набагато довше, ніж сонячні або місячні стовпи. Чим ближче до світлового стовпа знаходиться спостерігач, тим менше позначається розташування кристалів в просторі на зовнішньому вигляді стовпа.

В Україні помітили незвичайне природне явище, яке часто доступно взимку (фото)Світло стовпи - незвичайне природне явище (фото: Telegram/Труха Київ)

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