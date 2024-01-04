Можуть містити ртуть. Педіатр назвала види риби, які небезпечно давати дітям

Чим корисна риба для дитини

"Вживання риби допомагає підтримувати здорове серце, знижуючи тиск і знижуючи ризик раптової смерті, серцевого нападу, порушення серцевого ритму та інсультів", - пояснює педіатр Олена Морачковська.

Також риба сприяє здоровій функції мозку та розвитку зору та нервової системи при внутрішньоутробному формуванні дитини. А також може знизити ризик депресії, СДУГ, хвороби Альцгеймера, деменції та діабету.

Які корисні речовини містяться у рибі:

Омега-3 та Омега-6 жирні кислоти

залізо

йод

холін - вітамін В4

цинк

вітамінВ12

вітамін Д

селен

калій, кальцій, фосфор

З якого віку можна давати рибу дитині

"Риба, як і більшість продуктів, дозволена з 6 місяців з початку введення прикорму. Риба не є причиною затримки мовлення у дітей, але вона є алергеном. Тому вводимо рибу з початку прикорму, починаючи з мікродози і збільшуючи обʼєм протягом наступних днів - при відсутності реакції сміливо пропонуємо рибку двічі на тиждень", - каже лікар.

Об’єм порції залежить від віку дитини:

6 місяць -1 рік немає фіксованого об’єму, мікродози

1-3 роки ~ 30 г

4-7 років ~60 г

8-10 років ~90 г

старше 11 років ~100-120 г

"Сирі рибні продукти заборонені діткам до 5 років через ризик зараження гельмінтами", - застерігає Морачковська.

Лікарка поділилася списком корисної риби, а також видами, яких треба уникати, бо в них може бути високий вміст ртуті. До небезпечної риби належать: королівська макрель, марлін, акула, риба-меч, тунець атлантичний, йорж.

1 - перелік найкорисніших видів риби, 2 - прийнятних, 3 - риба, яку краще не давати дитині (фото: Instagram/lamalu_clinic)