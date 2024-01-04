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Могут содержать ртуть. Педиатр назвала виды рыбы, которые опасно давать детям

С какого возраста можно давать ребенку рыбу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Рыба в рационе ребенка является очень важным продуктом, поскольку она богата Омега-3 и Омега-6, минералами и витаминами. Но вместе с этим некоторые виды могут содержать тяжелые металлы, в частности, ртуть. Такую рыбу опасно давать малышам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Ламалу клиники в Instagram.

Чем полезна рыба для ребенка

"Употребление рыбы помогает поддерживать здоровое сердце, снижая давление и снижая риск внезапной смерти, сердечного приступа, нарушения сердечного ритма и инсультов", - объясняет педиатр Елена Морачковская.

Также рыба способствует здоровой функции мозга и развитию зрения и нервной системы при внутриутробном формировании ребенка. А также может снизить риск депрессии, СДВГ, болезни Альцгеймера, деменции и диабета.

Какие полезные вещества содержатся в рыбе:

  • Омега-3 и Омега-6 жирные кислоты
  • железо
  • йод
  • холин - витамин В4
  • цинк
  • витамин В12
  • витамин Д
  • селен
  • калий, кальций, фосфор

С какого возраста можно давать рыбу ребенку

Рыба, как и большинство продуктов, разрешена с 6 месяцев с начала введения прикорма. Рыба не является причиной задержки речи у детей, но она является аллергеном. Поэтому вводим рыбу с начала прикорма, начиная с микродозы и увеличивая объем в течение последующих дней - при отсутствии реакции смело предлагаем рыбку дважды в неделю", - говорит врач.

Объем порции зависит от возраста ребенка:

  • 6 месяц -1 год нет фиксированного объема, микродозы
  • 1-3 года ~ 30 г
  • 4-7 лет ~60 г
  • 8-10 лет ~90 г
  • старше 11 лет ~100-120 г

"Сырые рыбные продукты запрещены деткам до 5 лет из-за риска заражения гельминтами", - предостерегает Морачковская.

Врач поделилась списком полезной рыбы, а также видами, которых нужно избегать, потому что в них может быть высокое содержание ртути. К опасной рыбе относятся: королевская макрель, марлин, акула, рыба-меч, тунец атлантический, ерш.

1 - перечень самых полезных видов рыбы, 2 - приемлемых, 3 - рыба, которую лучше не давать ребенку (фото: Instagram/lamalu_clinic)

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