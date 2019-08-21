На Небесах нужны лучшие: умер известный украинский волонтер и воин (фото)

Игоря Титоренко похоронят на Байковом кладбище
Умер известный волонтер Игорь Титоренко (Антип Петрович), который изготавливал камуфляжи и маскировки для вооружения и техники для украинских защитников на Донбассе. В сети сообщили, что сердце 41-летнего воина, поисковика и реконструктора остановилось 17 августа.
Похороны состоятся сегодня, 21 августа, на Байковом кладбище в Киеве.
Как рассказала волонтер и коллега Титоренко Julia Aquarius, он делал очень много для фронта и был очень скромным, говорится в сообщении благотворительного фонда "Повернись живим" на странице в Facebook.
"Сделанный тобой камуфляж спас не одну жизнь. Как же "Секта трех цветов" теперь?.. Таким неправильным и тяжелым кажется писать о тебе в прошедшем времени", – написала она.
Фото: Игорь Титоренко (Антип Петрович) (Фото: facebook.com/backandalive)
"Ты был многогранным, эрудированным, с прекрасным, на грани фола, чувством юмора. Ты обладал энциклопедическими знаниями об оружии, военном деле, мог всегда дать совет", - рассказала волонтерка.
Также она опубликовала номер карточки для всех, кто хочет помочь родственникам Антипа со всем необходимым: 5168 7551 0184 4310, Титоренко Дмитрий.
Фото: Игорь Титоренко (Антип Петрович) (Фото: facebook.com/glymov)
Пользователи сети скорбят о кончине известного волонтера, благодарят его за ту огромную поддержку, какую он оказывал воинам на передовой, а также выражают соболезнования родным и близким героя.
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Как сообщалось ранее, в июне в Донецкой области в Бахмуте скончался волонтер Сергей Николаенко, который годами занимался культурной деятельностью в родном городе и помогал украинской армии и переселенцам.
Также мы писали о том, что 6 мая в Харькове умер волонтер Максим Курчашов, который не дожил всего четыре дня до своего 46-летния. Мужчина покончил жизнь самоубийством.