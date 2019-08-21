На Небесах нужны лучшие: умер известный украинский волонтер и воин (фото)

Умер известный волонтер Игорь Титоренко (Антип Петрович), который изготавливал камуфляжи и маскировки для вооружения и техники для украинских защитников на Донбассе. В сети сообщили, что сердце 41-летнего воина, поисковика и реконструктора остановилось 17 августа.

Похороны состоятся сегодня, 21 августа, на Байковом кладбище в Киеве.

Как рассказала волонтер и коллега Титоренко Julia Aquarius, он делал очень много для фронта и был очень скромным, говорится в сообщении благотворительного фонда "Повернись живим" на странице в Facebook.

"Сделанный тобой камуфляж спас не одну жизнь. Как же "Секта трех цветов" теперь?.. Таким неправильным и тяжелым кажется писать о тебе в прошедшем времени", – написала она.

Фото: Игорь Титоренко (Антип Петрович) (Фото: facebook.com/backandalive)

"Ты был многогранным, эрудированным, с прекрасным, на грани фола, чувством юмора. Ты обладал энциклопедическими знаниями об оружии, военном деле, мог всегда дать совет", - рассказала волонтерка.

Также она опубликовала номер карточки для всех, кто хочет помочь родственникам Антипа со всем необходимым: 5168 7551 0184 4310, Титоренко Дмитрий.

Фото: Игорь Титоренко (Антип Петрович) (Фото: facebook.com/glymov)

Пользователи сети скорбят о кончине известного волонтера, благодарят его за ту огромную поддержку, какую он оказывал воинам на передовой, а также выражают соболезнования родным и близким героя.

Вечная память! Низкий поклон родителям и искренние соболезнования родным и близким людям.

Царство небесное и вечная память хорошему человеку. Искренние соболезнования родным и близким.

Пусть земля будет пухом настоящему патриоту и замечательному человеку! Вечная и светлая память тебе человек с большой буквы! Соболезную родным.

Нет никаких слов что бы передать утрату наших Героев. Вечная память.

Царство Небесное Светлая память на века! Героям Слава! Низко склоняю голову... Искренние соболезнования родным. Очень жаль ушедшего в вечность так рано...

Пусть останется Игорь в памяти людей, которые его знали, вечно живым и молодым. Надеюсь придет время, когда имена всих погибших за свободную и независимую Украину будут священными для украинцев. Пусть сгинет наш враг!

Господь забирает лучших, больно, но видимо и на Небесах нужны лучшие. Слава Герою! Герои не умирают, они просто уходят на небеса!

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Как сообщалось ранее, в июне в Донецкой области в Бахмуте скончался волонтер Сергей Николаенко, который годами занимался культурной деятельностью в родном городе и помогал украинской армии и переселенцам.

Также мы писали о том, что 6 мая в Харькове умер волонтер Максим Курчашов, который не дожил всего четыре дня до своего 46-летния. Мужчина покончил жизнь самоубийством.