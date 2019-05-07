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В Харькове умер известный волонтер: названа страшная причина смерти

STYLERЖизнь    07.05.2019 - 09:03
В Харькове умер известный волонтер: названа страшная причина смерти
Волонтер Максим Курчашов умер в Харькове (фото: УНИАН)

Максим Курчашов много помогал украинской армии

Волонтер Максим Курчашов умер в Харькове в понедельник, 6 мая. Ветеран АТО Леонид Маслов рассказал, что он покончил жизнь самоубийством, сообщает KHARKIV Today.

Максиму Курчашову 10 мая должно было исполниться 46 лет. У него осталась жена и трое детей. 

О смерти 45-летнего патриота Украины рассказал также украинский боец-фронтовик Руслан Козур с позывным "Трамп" на своей Facebook-странице.

"Ушел из жизни человек, волонтер, отец, муж, друг... Еще на прошлой неделе он отправил мне свою броню, мы говорили по телефону, а теперь его не стало. Честно, когда мне позвонили, присел на стул и окаменел. Земля пухом брат", - написал Руслан Козур.

Еще на прошлой неделе Максим Курчашов отправлял помощь бойцам.

В Харькове умер известный волонтер: названа страшная причина смерти

Волонтер Максим Курчашов умер в Харькове (фото: facebook.com)

Пользователи сети высказывают соболезнования родным и близким об утрате:

  • "Чувствую печаль из-за вашей потери. Оставайтесь сильными, чтобы пережить это";
  • "Макс... Светлая память!"
  • "Как же это неверно, несправедливо и больно... Земля пухом..."
  • "Соболезнования семье. Жаль, когда уходят лучшие..."
  • "Царство небесное".

Напомним, недавно скончался легендарный украинский шахматист и заслуженный тренер Александр Вайсман.

Ранее сообщалось о том, что в Аргентине умерла украинская патриотка Марта Стернюк, которая помогала эмигрантам из Украины. 

Также мы сообщали о смерти 74-летнего Питера Мейхью, исполнителя роли Чубакки в "Звездных войнах".

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