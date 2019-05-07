В Харькове умер известный волонтер: названа страшная причина смерти

Максим Курчашов много помогал украинской армии
Волонтер Максим Курчашов умер в Харькове в понедельник, 6 мая. Ветеран АТО Леонид Маслов рассказал, что он покончил жизнь самоубийством, сообщает KHARKIV Today.
Максиму Курчашову 10 мая должно было исполниться 46 лет. У него осталась жена и трое детей.
О смерти 45-летнего патриота Украины рассказал также украинский боец-фронтовик Руслан Козур с позывным "Трамп" на своей Facebook-странице.
"Ушел из жизни человек, волонтер, отец, муж, друг... Еще на прошлой неделе он отправил мне свою броню, мы говорили по телефону, а теперь его не стало. Честно, когда мне позвонили, присел на стул и окаменел. Земля пухом брат", - написал Руслан Козур.
Еще на прошлой неделе Максим Курчашов отправлял помощь бойцам.
Волонтер Максим Курчашов умер в Харькове (фото: facebook.com)
Пользователи сети высказывают соболезнования родным и близким об утрате:
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