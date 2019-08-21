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На Небесах потрібні найкращі: помер відомий український волонтер та воїн (фото)

Новини » Життя   

Ігоря Титоренка поховають на Байковому кладовищі

Помер відомий волонтер Ігор Титоренко (Антип Петрович), який виготовляв камуфляжі і для маскування для озброєння і техніки для українських захисників на Донбасі. У мережі повідомили, що серце 41-річного воїна, пошукача і реконструктора зупинилося 17 серпня.

Похорони відбудуться сьогодні, 21 серпня, на Байковому кладовищі в Києві.

Як розповіла волонтерка і колега Титоренка Julia Aquarius, він зробив дуже багато для фронту і був дуже скромним, йдеться в повідомленні благодійного фонду "Повернись живим" на сторінці в Facebook.

"Зроблений тобою камуфляж врятував не одне життя. Як же "Секта трьох кольорів" тепер?.. Таким неправильним і важким здається писати про тебе в минулому часі", – написала вона.

Фото: Ігор Титоренко (Антип Петрович) (Фото: facebook.com/backandalive)

"Ти був багатогранним, ерудованим, з прекрасним, на межі фолу, почуттям гумору. Ти володів енциклопедичними знаннями про зброю, військову справу, завжди міг дати пораду", - розповіла волонтерка.

Також вона опублікувала номер картки для всіх, хто хоче допомогти родичам Антипа зі всім необхідним: 5168 7551 0184 4310, Титоренко Дмитро.

Фото: Ігор Титоренко (Антип Петрович) (Фото: facebook.com/glymov)

Користувачі мережі сумують про смерть відомого волонтера, дякують йому за ту величезну підтримку, яку він надавав воїнам на передовій, а також висловлюють співчуття рідним і близьким героя.

  • Вічна пам'ять! Низький уклін батькам і щирі співчуття рідним і близьким людям.
  • Царство небесне і вічна пам'ять хорошій людині. Щирі співчуття рідним і близьким.
  • Нехай земля буде пухом справжньому патріоту і чудовій людині! Вічна і світла пам'ять тобі людина з великої літери! Співчуваю рідним.
  • Немає слів щоб передати втрату наших Героїв. Вічна пам'ять.
  • Царство Небесне Світла пам'ять на віки! Героям Слава! Низько схиляю голову... Щирі співчуття рідним. Дуже шкода, що пішов у вічність так рано...
  • Нехай залишиться Ігор в пам'яті людей, які його знали, вічно живим і молодим. Сподіваюся прийде час, коли імена всіх загиблих за вільну і незалежну Україну будуть священними для українців. Нехай згине наш ворог!
  • Господь забирає кращих, боляче, але мабуть і на Небесах потрібні найкращі. Слава Герою! Герої не вмирають, вони просто ідуть на небеса!

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Як повідомлялося раніше, в червні в Донецькій області у Бахмуті помер волонтер Сергій Ніколаєнко, який роками займався культурною діяльністю в рідному місті і допомагав українській армії та переселенцям.

Також ми писали про те, що 6 травня у Харкові помер волонтер Максим Курчашов, який не дожив всього чотири дні до свого 46-річчя. Чоловік покінчив життя самогубством.

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