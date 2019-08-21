На Небесах потрібні найкращі: помер відомий український волонтер та воїн (фото)

Ігоря Титоренка поховають на Байковому кладовищі
Помер відомий волонтер Ігор Титоренко (Антип Петрович), який виготовляв камуфляжі і для маскування для озброєння і техніки для українських захисників на Донбасі. У мережі повідомили, що серце 41-річного воїна, пошукача і реконструктора зупинилося 17 серпня.
Похорони відбудуться сьогодні, 21 серпня, на Байковому кладовищі в Києві.
Як розповіла волонтерка і колега Титоренка Julia Aquarius, він зробив дуже багато для фронту і був дуже скромним, йдеться в повідомленні благодійного фонду "Повернись живим" на сторінці в Facebook.
"Зроблений тобою камуфляж врятував не одне життя. Як же "Секта трьох кольорів" тепер?.. Таким неправильним і важким здається писати про тебе в минулому часі", – написала вона.
Фото: Ігор Титоренко (Антип Петрович) (Фото: facebook.com/backandalive)
"Ти був багатогранним, ерудованим, з прекрасним, на межі фолу, почуттям гумору. Ти володів енциклопедичними знаннями про зброю, військову справу, завжди міг дати пораду", - розповіла волонтерка.
Також вона опублікувала номер картки для всіх, хто хоче допомогти родичам Антипа зі всім необхідним: 5168 7551 0184 4310, Титоренко Дмитро.
Фото: Ігор Титоренко (Антип Петрович) (Фото: facebook.com/glymov)
Користувачі мережі сумують про смерть відомого волонтера, дякують йому за ту величезну підтримку, яку він надавав воїнам на передовій, а також висловлюють співчуття рідним і близьким героя.
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Як повідомлялося раніше, в червні в Донецькій області у Бахмуті помер волонтер Сергій Ніколаєнко, який роками займався культурною діяльністю в рідному місті і допомагав українській армії та переселенцям.
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