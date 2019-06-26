Непостижимая утрата: на Донбассе умер известный волонтер (фото)

Волонтер Сергей Николаенко активно помогал армии и переселенцам, много сделал для родного Бахмута
Волонтер Сергей Николаенко умер в Донецкой области в Бахмуте. Церемония прощания с известным предпринимателем, который годами занимался культурной деятельностью в родном городе и помогал украинской армии и переселенцам, состоялось 26 июня в 14:30 в селе Иваньковское (Красное). Об этом говорится в сообщении на его Facebook-странице.
Сергей Николаенко после освобождения воинами ВСУ Бахмута от боевиков-"ДНРовцев" летом 2014 года (город тогда назывался Артемовск) организовал пункт сбора помощи для украинских бойцов. Также он являлся основателем и главой благотворительной организации "Бахмут Украинский" и общественной организацией "Моя Единая".
Активист-предприниматель с своем свободном пространстве "Мастерская" (Простір ідей "Майстерня") проводил культурные и общественные мероприятия в Бахмуте, помогал воспитывать детей.
Сергей Николаенко (Фото с Facebook)
Пользователи сети высказывают соболезнования родным и близким Сергея Николаенко и вспоминают волонтера как активного, чесного и светлого человека и настоящего патриота.
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Как сообщалось ранее, 6 мая в Харькове умер волонтер Максим Курчашов, который не дожил всего четыре дня до своего 46-летния. Мужчина покончил жизнь самоубийством.
Также мы писали о том, что не так давно в Аргентине умерла украинская патриотка Марта Стернюк, которая помогала эмигрантам из Украины.