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Непостижимая утрата: на Донбассе умер известный волонтер (фото)

STYLERПерсоны    26.06.2019 - 19:12
Непостижимая утрата: на Донбассе умер известный волонтер (фото)
Умер волонтер Сергей Николаенко (Фото: коллаж РБК-Украина)

Волонтер Сергей Николаенко активно помогал армии и переселенцам, много сделал для родного Бахмута

Волонтер Сергей Николаенко умер в Донецкой области в Бахмуте. Церемония прощания с известным предпринимателем, который годами занимался культурной деятельностью в родном городе и помогал украинской армии и переселенцам, состоялось 26 июня в 14:30 в селе Иваньковское (Красное). Об этом говорится в сообщении на его Facebook-странице.

Сергей Николаенко после освобождения воинами ВСУ Бахмута от боевиков-"ДНРовцев" летом 2014 года (город тогда назывался Артемовск) организовал пункт сбора помощи для украинских бойцов. Также он являлся основателем и главой благотворительной организации "Бахмут Украинский" и общественной организацией "Моя Единая". 

Активист-предприниматель с своем свободном пространстве "Мастерская" (Простір ідей "Майстерня") проводил культурные и общественные мероприятия в Бахмуте, помогал воспитывать детей. 

 

Сергей Николаенко (Фото с Facebook)

Пользователи сети высказывают соболезнования родным и близким Сергея Николаенко и вспоминают волонтера как активного, чесного и светлого человека и настоящего патриота. 

  • Царствие небесное... 
  • Соболезную!
  • Оля, мы далеко, но душой с тобой, невозможно поверить. Светлая память Сергею. Жизнь перед глазами пролетела, молодость, Сережкина улыбка, всегда жизнерадостным человеком был. Держись, дорогая.
  • Спасибо за все, что вы сделали! За молодежь, за воспитание, за терпение... за то, что вы были и есть - в тех, кого воспитали.
  • Вечная память!
  • Примите искренние соболезнования! Светлая память Сергею Федоровичу. Он был очень светлым и честным человеком.
  • Господи, какое горе! Примите соболезнования! Наши ряды редеют! Вечная память хорошему человеку и патриоту! Земля пухом!
  • Непостижимая утрата. Разделяю вашу скорбь. Ее трудно принять!
  • Искренне сочувствую... Еще одна огромная потеря в наших рядах.
  • Печально. Земля ему пухом. Светлая память. Потери всегда неожиданные, но эта - еще больше. Всегда активен, жизнерадостен. Буду его таким всегда помнить...
 

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Как сообщалось ранее, 6 мая в Харькове умер волонтер Максим Курчашов, который не дожил всего четыре дня до своего 46-летния. Мужчина покончил жизнь самоубийством. 

Также мы писали о том, что не так давно в Аргентине умерла украинская патриотка Марта Стернюк, которая помогала эмигрантам из Украины. 

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