На Небесах потрібні найкращі: помер відомий український волонтер та воїн (фото)

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ігоря Титоренка поховають на Байковому кладовищі

Помер відомий волонтер Ігор Титоренко (Антип Петрович), який виготовляв камуфляжі і для маскування для озброєння і техніки для українських захисників на Донбасі. У мережі повідомили, що серце 41-річного воїна, пошукача і реконструктора зупинилося 17 серпня.

Похорони відбудуться сьогодні, 21 серпня, на Байковому кладовищі в Києві.

Як розповіла волонтерка і колега Титоренка Julia Aquarius, він зробив дуже багато для фронту і був дуже скромним, йдеться в повідомленні благодійного фонду "Повернись живим" на сторінці в Facebook.

"Зроблений тобою камуфляж врятував не одне життя. Як же "Секта трьох кольорів" тепер?.. Таким неправильним і важким здається писати про тебе в минулому часі", – написала вона.

Фото: Ігор Титоренко (Антип Петрович) (Фото: facebook.com/backandalive)

"Ти був багатогранним, ерудованим, з прекрасним, на межі фолу, почуттям гумору. Ти володів енциклопедичними знаннями про зброю, військову справу, завжди міг дати пораду", - розповіла волонтерка.

Також вона опублікувала номер картки для всіх, хто хоче допомогти родичам Антипа зі всім необхідним: 5168 7551 0184 4310, Титоренко Дмитро.

Фото: Ігор Титоренко (Антип Петрович) (Фото: facebook.com/glymov)

Користувачі мережі сумують про смерть відомого волонтера, дякують йому за ту величезну підтримку, яку він надавав воїнам на передовій, а також висловлюють співчуття рідним і близьким героя.

Вічна пам'ять! Низький уклін батькам і щирі співчуття рідним і близьким людям.

Царство небесне і вічна пам'ять хорошій людині. Щирі співчуття рідним і близьким.

Нехай земля буде пухом справжньому патріоту і чудовій людині! Вічна і світла пам'ять тобі людина з великої літери! Співчуваю рідним.

Немає слів щоб передати втрату наших Героїв. Вічна пам'ять.

Царство Небесне Світла пам'ять на віки! Героям Слава! Низько схиляю голову... Щирі співчуття рідним. Дуже шкода, що пішов у вічність так рано...

Нехай залишиться Ігор в пам'яті людей, які його знали, вічно живим і молодим. Сподіваюся прийде час, коли імена всіх загиблих за вільну і незалежну Україну будуть священними для українців. Нехай згине наш ворог!

Господь забирає кращих, боляче, але мабуть і на Небесах потрібні найкращі. Слава Герою! Герої не вмирають, вони просто ідуть на небеса!

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Як повідомлялося раніше, в червні в Донецькій області у Бахмуті помер волонтер Сергій Ніколаєнко, який роками займався культурною діяльністю в рідному місті і допомагав українській армії та переселенцям.

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