ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Небесах потрібні найкращі: помер відомий український волонтер та воїн (фото)

STYLERЖиття    21.08.2019 - 08:27
На Небесах потрібні найкращі: помер відомий український волонтер та воїн (фото)
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Ігоря Титоренка поховають на Байковому кладовищі

Помер відомий волонтер Ігор Титоренко (Антип Петрович), який виготовляв камуфляжі і для маскування для озброєння і техніки для українських захисників на Донбасі. У мережі повідомили, що серце 41-річного воїна, пошукача і реконструктора зупинилося 17 серпня.

Похорони відбудуться сьогодні, 21 серпня, на Байковому кладовищі в Києві.

Як розповіла волонтерка і колега Титоренка Julia Aquarius, він зробив дуже багато для фронту і був дуже скромним, йдеться в повідомленні благодійного фонду "Повернись живим" на сторінці в Facebook.

"Зроблений тобою камуфляж врятував не одне життя. Як же "Секта трьох кольорів" тепер?.. Таким неправильним і важким здається писати про тебе в минулому часі", – написала вона.

На Небесах потрібні найкращі: помер відомий український волонтер та воїн (фото)

Фото: Ігор Титоренко (Антип Петрович) (Фото: facebook.com/backandalive)

"Ти був багатогранним, ерудованим, з прекрасним, на межі фолу, почуттям гумору. Ти володів енциклопедичними знаннями про зброю, військову справу, завжди міг дати пораду", - розповіла волонтерка.

Також вона опублікувала номер картки для всіх, хто хоче допомогти родичам Антипа зі всім необхідним: 5168 7551 0184 4310, Титоренко Дмитро.

Фото: Ігор Титоренко (Антип Петрович) (Фото: facebook.com/glymov)

Користувачі мережі сумують про смерть відомого волонтера, дякують йому за ту величезну підтримку, яку він надавав воїнам на передовій, а також висловлюють співчуття рідним і близьким героя.

  • Вічна пам'ять! Низький уклін батькам і щирі співчуття рідним і близьким людям.
  • Царство небесне і вічна пам'ять хорошій людині. Щирі співчуття рідним і близьким.
  • Нехай земля буде пухом справжньому патріоту і чудовій людині! Вічна і світла пам'ять тобі людина з великої літери! Співчуваю рідним.
  • Немає слів щоб передати втрату наших Героїв. Вічна пам'ять.
  • Царство Небесне Світла пам'ять на віки! Героям Слава! Низько схиляю голову... Щирі співчуття рідним. Дуже шкода, що пішов у вічність так рано...
  • Нехай залишиться Ігор в пам'яті людей, які його знали, вічно живим і молодим. Сподіваюся прийде час, коли імена всіх загиблих за вільну і незалежну Україну будуть священними для українців. Нехай згине наш ворог!
  • Господь забирає кращих, боляче, але мабуть і на Небесах потрібні найкращі. Слава Герою! Герої не вмирають, вони просто ідуть на небеса!

На Небесах потрібні найкращі: помер відомий український волонтер та воїн (фото)

На Небесах потрібні найкращі: помер відомий український волонтер та воїн (фото)

На Небесах потрібні найкращі: помер відомий український волонтер та воїн (фото)

На Небесах потрібні найкращі: помер відомий український волонтер та воїн (фото)

На Небесах потрібні найкращі: помер відомий український волонтер та воїн (фото)

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, в червні в Донецькій області у Бахмуті помер волонтер Сергій Ніколаєнко, який роками займався культурною діяльністю в рідному місті і допомагав українській армії та переселенцям.

Також ми писали про те, що 6 травня у Харкові помер волонтер Максим Курчашов, який не дожив всього чотири дні до свого 46-річчя. Чоловік покінчив життя самогубством.

Скільки виплатять захисникам до Дня Незалежності: названа сума Пішов із життя легендарний радянський композитор: усі деталі
Новини України волонтервійськовіпреступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся