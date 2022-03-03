В небе над Норвегией пилот вертолета сделал надпись "Ukraine" (фото)
Норвежский пилот поддержал Украину в противостоянии российским оккупационным войскам, сделав эффектную надпись в небе утром 3 марта.
Об этом свидетельствуют данные из FlightRadar24.
Известно, что акцию организовала местная компания "Airbus Helicopters". Вертолет Н135 поднялся в воздух и сделал в небе над Норвегией надпись "UKRAINE" из воздушного следа.
Маршрут вертолета можно было увидеть на портале, который отслеживает полеты в режиме онлайн.
Смотрите ниже, как это выглядело:
Скриншот: flightradar24.com
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