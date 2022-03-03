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В небе над Норвегией пилот вертолета сделал надпись "Ukraine" (фото)

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 12:23
В небе над Норвегией пилот вертолета сделал надпись "Ukraine" (фото) Коллаж РБК-Украина: в небе над Норвегией пилот вертолета сделал надпись "Ukraine"
Автор: Светлана Мащенко

Норвежский пилот поддержал Украину в противостоянии российским оккупационным войскам, сделав эффектную надпись в небе утром 3 марта.

Об этом свидетельствуют данные из FlightRadar24.

Известно, что акцию организовала местная компания "Airbus Helicopters". Вертолет Н135 поднялся в воздух и сделал в небе над Норвегией надпись "UKRAINE" из воздушного следа.

Маршрут вертолета можно было увидеть на портале, который отслеживает полеты в режиме онлайн.

Смотрите ниже, как это выглядело:

В небе над Норвегией пилот вертолета сделал надпись &quot;Ukraine&quot; (фото)

Скриншот: flightradar24.com

Ранее мы писали, что в акции в поддержку украины в Майами увидели мать Наташи Королевой.

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