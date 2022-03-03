У небі над Норвегією пілот гелікоптера зробив напис "Ukraine" (фото)
Колаж РБК-Україна: У небі над Норвегією пілот гелікоптера зробив напис "Ukraine"
Норвезький пілот підтримав Україну у протистоянні російським окупаційним військам, зробивши ефектний напис у небі вранці 3 березня.
Про це свідчать дані з FlightRadar24.
Відомо, що акцію організувала місцева компанія "Airbus Helicopters". Гелікоптер Н135 піднявся в повітря і зробив у небі над Норвегією напис "UKRAINE" з повітряного сліду.
Маршрут гелікоптера можна було побачити на порталі, що відстежує польоти в режимі онлайн.
Дивіться нижче, як це виглядало:
Скріншот: flightradar24.com
Раніше ми писали, що в акції на підтримку Україну в Маямі побачили матір Наташі Корольової.
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