У небі над Норвегією пілот гелікоптера зробив напис "Ukraine" (фото)

Норвезький пілот підтримав Україну у протистоянні російським окупаційним військам, зробивши ефектний напис у небі вранці 3 березня.

Про це свідчать дані з FlightRadar24.

Відомо, що акцію організувала місцева компанія "Airbus Helicopters". Гелікоптер Н135 піднявся в повітря і зробив у небі над Норвегією напис "UKRAINE" з повітряного сліду.

Маршрут гелікоптера можна було побачити на порталі, що відстежує польоти в режимі онлайн.

Дивіться нижче, як це виглядало:

Скріншот: flightradar24.com