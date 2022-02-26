Мать Наташи Королевой выступила с флагом за Украину (видео)
В американском городе Майами проходит митинг в поддержку украинского народа. Также там выступила мать певицы Наташи Королевой против вторжения России в Украину.
Мать певицы с украинским флагом просит Путтина прекратить кровопролитие.
"Я хочу от имени всех матерей мира сказать - остановите эту войну и кровопролитие. Мы рожали детей для счастья, а сейчас их убивают", - сказала мать Королевой.
Отметим, что люди собрались, чтобы выразить гневный протест всему путинскому режиму и призвать цивилизованный мир помочь Украине одолеть врага.
Представители диаспоры вышли с плакатами, на которых написано "Слава Україні! Героям Слава!", "Stop war! Save Ukraine!", "Cut Russia off SWIFT now!".
Также на многих транспарантах Путин показан в образе Адольфа Гитлера.
Все митингующие с украинскими флагами или элементами традиционной одежды.