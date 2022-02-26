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Мать Наташи Королевой выступила с флагом за Украину (видео)

Новина українською →
Майами, Суббота 26 февраля 2022 09:44
Мать Наташи Королевой выступила с флагом за Украину (видео) Мать Наташи Королевой выступила против войны в Украине (golos.ua)
Автор: Людмила Жукова

В американском городе Майами проходит митинг в поддержку украинского народа. Также там выступила мать певицы Наташи Королевой против вторжения России в Украину.

Мать певицы с украинским флагом просит Путтина прекратить кровопролитие.

"Я хочу от имени всех матерей мира сказать - остановите эту войну и кровопролитие. Мы рожали детей для счастья, а сейчас их убивают", - сказала мать Королевой.

Отметим, что люди собрались, чтобы выразить гневный протест всему путинскому режиму и призвать цивилизованный мир помочь Украине одолеть врага.

Представители диаспоры вышли с плакатами, на которых написано "Слава Україні! Героям Слава!", "Stop war! Save Ukraine!", "Cut Russia off SWIFT now!".

Также на многих транспарантах Путин показан в образе Адольфа Гитлера.

Все митингующие с украинскими флагами или элементами традиционной одежды.

Напомним, на митинге в Майами призывают отключить Россию от SWIFT и спасти Украину.

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