В небе над Киевом заметили истребители и 285-тонную "Мрию": что происходит

В небе над Киевом днем 11 августа заметили несколько истребителей МиГ-29, а также самый большой транспортный реактивный самолет в мире - украинскую "Мрию". Авиатехника изрядно напугала жителей столицы, как шумом, так и внезапным появлением.
Что происходит в столице сейчас - читайте ниже в нашем материале.
На появление летающих объектов уже пожаловались жители таких микрорайонов, как Соломенка, Академгородок, Борщаговка, Теремки.
Видео: МиГ-29 на Теремках
Очевидцы говорят, что звуки были настолько мощными, что напугали как детей, так и домашних животных.
Пользователи сети предполагают, что появление самолетов связано с репетицией парада ко Дню Независимости Украины.
Видео: "Мрия" на Теремках
"Сейчас в Киеве над жилыми районами города низко летают военные самолеты (истребители) - проносятся по 4 рядом в одной шеренге, следом симметрично летят по 3 самолета рядом. Естественно, жуткий гул над районами города", - пишет в Facebook пользователь Светлана Фокина и возмущается, что это небезопасно.
Как сообщает ТСН, действительно к 30-летию Независимости над Крещатиком и Майданом Независимости пролетят военные самолеты: семь истребителей МиГ-29, 285-тонная "Мрия" (Ан-225), которую страховать будет ее прототип - Ан-124 "Руслан".
Репетиция парада сейчас продолжается также в Нежине Черниговской области.
Ранее мы писали, что рэпершу Alyona Alyona захейтили за новый клип и призвали выйти со шваброй на Софийскую площадь, которую испортили во время дрифта, где она принимала участие.
Также ранее пилот "Мрии" впервые показал на видео с дрона, как взлетает украинский авиагигант.