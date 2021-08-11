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Бери швабру! Alyona Alyona выпустила новый клип, но ее захейтили и призвали отмыть Софийскую площадь

Новина українською →
Киев, Среда 11 августа 2021 10:35
Бери швабру! Alyona Alyona выпустила новый клип, но ее захейтили и призвали отмыть Софийскую площадь Коллаж РБК-Украина: Дрифт на Софийской площади с Alyona Alyona
Автор: Светлана Мащенко

Alyona Alyona решилась на релиз нового клипа на трек "Заплутались" всего через пару дней после скандального дрифта на Софийской площади в Киеве, где она присоединилась к чемпионам по этому виду экстремальных гонок.

Пока центр столицы все еще моют от следов шин, а рэперша оправдывается, мол, ничего не знала об отсутствии разрешения у организаторов съемок, новую видеоработу певицы жестко критикуют в социальных сетях.

Новое видео Алены Савраненко (настоящее имя певицы) создана совместно с бандуристкой Мариной Круть (KRUTЬ).

Видео: Alyona Alyona выпустила клип "Заплутались" и нарвалась на критику

Вместо восторга новой работой Alyona Alyona попала под волну хейта

Опубликованный клип на YouTube стремительно набирает дизлайки, а среди комментариев с трудом удается найти позитивные отзывы.

Бери швабру! Alyona Alyona выпустила новый клип, но ее захейтили и призвали отмыть Софийскую площадь

Скриншот

Вот что пишут пользователи под видео:

  • Надо было вокруг своей хаты в селе на тракторе дрифтануть, выглядело бы натуральнее.
  • Чекаю наступне відео з вибаченнями і виправними роботами на Софійській площі! Відписуюсь!
  • Софийская площадь, вся плитка убита дрифтом, ее нужно всю менять
  • А тепер хочу бачити відео, на якому ви, нешановна пані реперко, разом з гидотним Red Bull повністю відновлюєте Софіївську площу.
  • Альона Альона , а сколько стоит в вашем прайсе "обоссать памятник"? И еще хотел уточнить насчет дискотеки в крематории.
  • Бери швабру - мандуй площу мити!

В чем суть скандала с Alyona Alyona и дрифтом на Софийской площади

В 7:30 10 августа возле собора, построенном в XI веке, и памятника Богдану Хмельницкому компания RedBull решила снять рекламу с дрифтом на гоночных авто. В одном из болидов прокатилась Alyona Alyona и поспешила поделиться восторгом в соцсетях.

Позже выяснилось, что разрешения на съемку компания не получала, техника безопасности была тотально нарушена.

"Специальных ограждений не было установлено. В опасности находились все пешеходы, которые проходили мимо. Также значительно загрязнены следами автомобильных колес покрытия на исторический площади", - возмущаются в КГГА.

Як вам такі покатушки о 7.30 ранку на Софіївській площі?! Керівництво заповідника «Софія Київська», наче б то, дало на це дозвіл. Не безкоштовно, звичайно. Місцеві мешканці в шоці!!! P.S. Зконтактував з керівництвом міста. Кажуть, що дозвіл на цей вандалізм дала поліція і керівництво заповідника. Місто актує збитки і буде пред‘являти претензії компанії Red Bull і тим, хто дав дозвіл. Tatiana Lukinyuk тобі не здається, що це вже явний перебор, навіть якщо ви отримали дозволи? Чи ти вже не керуєш Red Bull-ом в Україні?

Posted by Ігор Шевченко on Monday, August 9, 2021

Теперь работники пытаются отмыть брусчатку от следов автомобильных покрышек. К тому же поговаривают, что покрытие местами повреждено. Предварительно ущерб оценили в 50 тысяч гривен.

Alyona Alyona же заявила, что об отсутствии разрешения не знала. Ее пригласили присоединиться к известному дрифтеру, чемпиону мира Конору Шанахану (Ирландия), на что она ответила согласием.

Позже в пресс-службе КГГА опубликовали отказ (от 5 августа) на запрос RedBull о проведении съемок дрифта на Софийской площади для рекламы.

Между прочим в документе указывалась дата запланированного мероприятия 11 августа, но дрифт состоялся днем ранее.

Ранее мы писали, что Alyona Alyona застукали на улице с возлюбленным. Стало известно, кто он и как выглядит.

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Alyona Alyona
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