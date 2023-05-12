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"Не зрозуміло, чи він корисний": дієтолог розповіла, як правильно обирати якісний хліб

Як обрати корисний хліб (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Ми споживаємо хліб щодня. Сьогодні на полицях супермаркетів його різновидів дуже багато, тому й обирати є з чого. Однак широкий вибір далеко не означає, що всі одиниці цього товару є якісними та корисними.

Дієтолог Тетяна Лакуста розповіла, як обирати правильний хліб на своїй сторінці в Instagram.

На що потрібно звернути увагу

  • Помел борошна

Він стоїть у складі на першому місці, тому його важко не помітити. Найбільш грубі види помелу роблять з цільного зерна, без очищення борошна від оболонки зернятка. Хліб з такої сировини є найпоживнішим за складом мінералів і вітамінів. Сорти хліба другого, першого та вищого містять більше крохмалю, менше клітковини та мінералів.

Фото: instagram.com/dr.lakusta

  • Додані цукри

Для поліпшення смаку в хліб можуть додавати глюкозо-фруктозні сиропи, яблучне пюре, солод, квасне сусло. Кількість цукрів зазвичай зазначають у складі білків, жирів і вуглеводів. У солодких видах хліба кількість цукру може добігати аж 13 грамів.

Фото: instagram.com/dr.lakusta

Дієтолог наголошує, що немає сенсу обирати хліб за написами на упаковці на кшталт "зерновий", "цільний" тощо. Адже вся найголовніша інформація розташована на задній частині в складі.

Фото: instagram.com/dr.lakusta

На її думку, одним із найкращих видів хліба є той, який містить найменший перелік у складі.

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