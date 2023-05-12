"Не понятно, полезен ли он": диетолог рассказала, как правильно выбирать качественный хлеб

На что нужно обратить внимание

Помол муки

Он стоит в составе на первом месте, потому его трудно не заметить. Наиболее грубые виды помола производят из цельного зерна, без очистки муки от оболочки зерна. Хлеб из такого сырья является наиболее питательным по составу минералов и витаминов. Сорта хлеба второго, первого и высшего содержат больше крахмала, меньше клетчатки и минералов.

Фото: instagram.com/dr.lakusta

Добавлены сахара

Для улучшения вкуса в хлеб могут добавлять глюкозофруктовые сиропы, яблочное пюре, солод, квасное сусло. Количество сахаров обычно указывается в составе белков, жиров и углеводов. В сладких видах хлеба количество сахара может достигать 13 граммов.

Фото: instagram.com/dr.lakusta

Диетолог отмечает, что нет смысла выбирать хлеб по надписям на упаковке типа "зерновой", "цельный" и т.д. Ведь вся самая главная информация расположена на задней части в составе.

Фото: instagram.com/dr.lakusta

По ее мнению, одним из лучших видов хлеба является тот, который содержит самый маленький перечень в составе.