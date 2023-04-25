Дієтолог назвала найшкідливіше м'ясо для шашлику
Багато українців уже збираються або планують вихідні із шашликами. Але багато людей часто купують м'ясо, яке може серйозно нашкодити здоров'ю.
Дієтолог-консультант, керівник навчального центру "Garlic+", член Асоціації дієтологів України Яна Кравченко розповіла, яке м'ясо найшкідливіше для здоров'я під час смаження шашлику.
Найшкідливіше м'ясо для шашлику
Так, шкідливим для шашлику є те м'ясо, яке дуже засмажується.
"Найкраще м'ясо для людини – це нежирна індичка, курятина без шкіри та вирощена в домашніх умовах на вільному випасі. А також кролятина та яловичина", - повідомила Кравченко.
Свинина не дуже підходить для шашличного варіанту, хіба що в окремих випадках.
"Жирне м'ясо - теж на користь, але в міру. Воно має занадто багато насиченого жиру. Такий жир корисний для організму, з нього, наприклад, побудовані мембрани наших клітин, але коли баланс між насиченим жиром і ненасиченим перевищений, це може призвести не тільки до зайвої ваги, але й запальними процесами в організмі", - додала експерт.
Смажена скоринка на м'ясі, зокрема на шашлику – це найшкідливіше.
"Смажена скоринка на м'ясі - кінцеві продукти глікації білка, які також небезпечні запальними процесами в організмі", - пояснила експерт.
Кому не можна їсти шашлик
Шашлик у великих кількостях протипоказаний людям з подагрою, гострими та хронічними захворюваннями травної системи, із серцево-судинними захворюваннями, а також людям з високим холестерином. Всупереч міфам, вагітним жінкам і мамам, що годують - шашлик їсти можна.
Як ми раніше повідомляли, шашлик із цього м'яса вважається найкориснішим для здоров'я.
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