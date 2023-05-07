Дієтолог розповіла, які продукти допомагають боротися зі стресом: корисний список

Зараз українці перебувають у постійному стресі через війну, що вкрай негативно відбивається на здоров'ї. Допомогти боротися з ним можуть деякі продукти, які здатні впливати на хімічні процеси в організмі та покращувати настрій.

Про це розповіла дієтолог Світлана Фус в Instagram .

Які продукти допомагають справлятись зі стресом

"Ми живемо в стані стресу, але кожному необхідно дбати про себе та своє здоров’я за будь-яких умов. Сьогодні поговоримо про продукти, які впливають на наш настрій", - каже експерт.

Вона додає, що впливають на настрій, так звані нейротрансмітери - серотонін, норепінефрин, допамін, ендорфін і триптофан. Завдяки їм ми відчуваємо себе впевнено, відчуваємо прилив життєвих сил і позитивних емоцій, сприймаємо світ в більш яскравих фарбах⁣.

"Якщо кількість нейротрансмітерів в організмі зменшується, настрій, відповідно, знижується. Найчастіше це відбувається через стреси, нестачі сну і відпочинку, порушення харчування. Звичайно сприяють поліпшенню настрою активний відпочинок і заняття спортом. І у кого є така можливість, потрібно її використовувати", - каже Фус.

Також вона зазначає, що вживання деяких продуктів сприятимуть виробленню нейромедіаторів і допоможуть трохи поліпшити настрій.

Яловичина

Окремі види м'яса (курка, яловичина, свинина) містить кислоту тирозин, яка збільшує рівень допаміну і норепінефрину. Це поліпшує настрій, концентрацію уваги і пам’ять людини.

До того ж м’ясо - це джерело вітаміну В12, що допомагає впоратися з безсонням і депресією. Залізо, що входить до складу м’яса, підтримує насиченість клітин організму киснем і, таким чином, заряджає його енергією. Перевагу варто віддавати курячому м’ясу.

Риба

Жирна риба (тунець, форель, оселедець, сардини, скумбрія, лосось, тріска, сьомга) багата на омега-3 жирні кислоти, необхідні для підтримання активної роботи мозку. Цю ж функцію виконує вітамін В6, що міститься в рибі.

Банан

Банани належать до групи найвідоміших продуктів-антидепресантів. У них крім серотоніну міститься вітамін В6, необхідний для підняття настрою. Ці фрукти будуть корисними і при хронічній втомі.

Горіхи

У горіхах, як і в жирній рибі, є омега-3 жирні кислоти, здатні забезпечувати правильну роботу клітин мозку та усувати симптоми депресії. Також горіхи містять триптофан, вітамін В6 і мінерал селен, який сприяє поліпшенню настрою.

Гострий перець

Якщо ви регулярно додаєте перець в страви, то будете спокійніше почуватися. А все завдяки натуральному інгредієнту капсаїцину, який надає стравам гостроти і стимулює нервові закінчення в роті. У відповідь на такий вплив мозок виділяє ендорфіни.

Шоколад

Какао-боби, з яких отримують шоколад, містять речовину фенілетиламін, завдяки якій в організмі виробляються відомі гормони щастя - ендорфіни. Крім того, какао-боби багаті на магній, що знімає стрес.

Але ці корисні якості має лише чорний шоколад, молочний менш корисний. 20 г шоколаду в день є хорошим доповненням до антистресового харчування.

Вівсяна і гречана каші

Вівсянка і гречка мають у своєму складі триптофан, який під час переробки в організмі сприяє утворенню одного з гормонів щастя - серотоніну.

Яйця

У яйцях містяться важливі жирні кислоти, вітаміни А, Е, D, триптофан, каротини і вітаміни групи B. Тож трохи поліпшити настрій може навіть проста яєчня.

Сир

Будь-які види сирів здатні підняти настрій завдяки вмісту в них антистресових амінокислот: тираміну, триктаміну і фенілетиламіну. Шматочок будь-якого сиру підніме настрій і відновить сили.