"Не їм, щоб не погладшати": чи справді хліб шкідливий під час схуднення

Який хліб буде шкодити

Дуже часто можна почути - "я не їм хліб, щоб не погладшати, але всеодно не худну". Тоді можливо проблема у хлібі.

Нутриціолог зазначила, що хліб можна і потрібно їсти під час схуднення.

Якщо говорити про калорійність житнього та пшеничного хліба - то ніякої переваги у житньому немає. Як виявилось, калорійність майже однакова і в середньому становить 250-260 ккал.

Зараз у магазинах під виглядом житнього хліба в більшості випадків продається підфарбований пшеничний.

Якщо на першому місці в складі продукту стоїть пшеничне борошно вищого сорту - то зовсім неважливо, що написано на лицьовій стороні упаковки. Такий хліб не варто купувати, адже це прості вуглеводи, які не несуть ніякої користі.

Який хліб їсти під час схуднення

Для того, щоб хліб підходив для правильного раціону, то він повинен бути зроблений з житнього або пшеничного цільнозернового борошна.

"Борошно досить грубе, з великою кількістю клітковини. І відповідно це корисні складні вуглеводи, які необхідні у харчуванні", - йдеться у повідомленні.

Тому важливо білий це чи чорний хліб, а те з якого борошна він приготовлений.

Нутриціолог закликає не зловживати хлібом. На добу можна їсти 40-50 г до сніданку та обіду.

Основну порцію хліба рекомендується з’їдати у першій половині дня. Тоді калорії будуть використані з користю. А ще - не заїдайте хлібом все. Адже непомітно до своєї добової калорійності можна додати 300-500 калорій.

Важливо, що у всьому має бути міра. Лише за таких умов ваш організм, вірогідно, скаже вам дякую.