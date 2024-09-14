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Melovin "послав" фанатку на концерті та пояснив, навіщо це зробив (відео)

Співак Melovin (Фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Любов Блажко

Melovin (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров) вийшов на зв'язок після інциденту, який трапився на його концерті у Дніпрі. Так, виконавцеві довелося призупинити виступ через невгамовну прихильницю, яка стала викрикувати образливі слова на його адресу. Після того, як він зробив їй зауваження, але критика полилася і далі, артист не став підбирати слів і прямо "послав" жінку.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram музиканта розповідає, що він сказав після цієї історії.

Заява Костянтина

Тепер зірка повернувся у соцмережі із новою заявою та висловився про ситуацію. Зокрема, він зазначив, що потрібно зберігати повагу до оточуючих, а у разі, якщо є якісь моменти, які турбують, йти з ними до фахівців, а не перекладати на інших.

Окрім того, Бочаров зауважив, що не слід вживати алкогольні напої, якщо не вмієш вчасно зупинитися.

"Про все, чи ні про що?... Майте повагу до інших, тоді й вас поважатимуть! Якщо є, що розповісти - ідіть до спеціалістів, вони вислухають, допоможуть і зроблять вас щасливішими, якщо ви самі того захочете. А головне - без шкоди іншим. Всіх обійняв! Міцно! До зустрічі на концертах! І пам’ятайте: не вмієш пити - не пий. А як п'єш, то добре закусюй", - написав він.

скриншоти з ролика 

Реакція мережі

У той час підписники погодилися зі співаком, та й взагалі зазначили, що він продемонстрував "янгольську" реакцію на цю ситуацію. Вони підкреслили, що інші на його місці відповіли на подібне значно різкіше та у більш грубій формі. Ось деякі коментарі юзерів:

  • "Головне, що "будь ласка"
  • "Яскравий приклад коректного відстоювання своїх кордонів для всіх. Завжди захоплювався Мелом, а тепер обожнюю"
  • "Мел, ти все зробив, п'яна в зюзю баба зривала концерт і культурно була послана. Взагалі не розумію, навіщо напиватися перед концертом? Бо і так без алкоголю емоції зашкалюють"
  • "От прям в тебе ангельське терпіння і любов до людей, Мел. Так довго оце терпіти й навіть послати, блін.. ніжно.. на х*й, будь ласка"
  • "Замість тисячі слів. І всім навколо стало добре"
  • "Мел, я з тобою на всі 100 відсотків погоджуюсь! Ти зробив дуже правильно!"
  • "Не розумію, для чого приходити в такому стані на концерт і заважати усім слухати артиста… Мабуть, спеціально прийшла, щоб "посилку" в потрібний напрямок отримати"
  • "Коли вмієш ввічливо послати". 

 

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