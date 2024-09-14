Melovin "послал" фанатку на концерте и объяснил, зачем это сделал (видео)

Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) вышел на связь после инцидента, случившегося на его концерте в Днепре. Так, исполнителю пришлось приостановить выступление из-за неуемной поклонницы, которая стала выкрикивать оскорбительные слова в его адрес. После того, как он сделал ей замечание, но критика полилась и дальше, артист не стал подбирать слова и прямо "послал" женщину.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram музыканта рассказывает, что он сказал после этой истории.
Теперь звезда вернулся в соцсети с новым заявлением и высказался о ситуации. В частности, он отметил, что нужно сохранять уважение к окружающим, а в случае, если есть какие-то беспокоящие моменты, идти с ними к специалистам, а не переводить на других.
Кроме того, Бочаров отметил, что не следует употреблять алкогольные напитки, если не умеешь вовремя остановиться.
"Обо всем или нет о чем?... Имейте уважение к другим, тогда и вас будут уважать! Если есть, что рассказать - идите к специалистам, они выслушают, помогут и сделают вас счастливее, если вы сами того захотите. А главное - без вреда для других. Всех обнял! До встречи на концертах! И помните: не умеешь пить - не пей. А когда пьешь, то хорошо закусывай", - написал он.
Подписчики согласились с певцом, да и в целом отметили, что он продемонстрировал "ангельскую" реакцию на данную ситуацию. Они подчеркнули, что другие на его месте ответили на подобное значительно более резко и куда в более грубой форме. Вот некоторые комментарии пользователей:
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