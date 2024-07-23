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"Набрало багато переглядів". Відомий комік прокоментував скандал з MELOVIN через жарти про ЛГБТ

Вівторок 23 липня 2024 20:30
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"Набрало багато переглядів". Відомий комік прокоментував скандал з MELOVIN через жарти про ЛГБТ Тарас Яремій і MELOVIN (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Український гуморист Тарас Яремій прокоментував скандал з MELOVIN, який під час зйомок одного з випусків шоу "Біографія" демонстративно покинув сцену через жарти про ЛГБТ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю коміка для 24 Каналу.

Так, Тарас відповів, чи вдалося після неприємного інциденту порозумітися з виконавцем.

"Після цього ми ніяк не спілкувалися з MELOVIN. Не знаю, чи ми помирилися. MELOVIN майстерно все зробив. Він молодець у своєму плані, я його не засуджую. Він зробив так, як треба, як корисніше йому", - сказав Яремій.

На думку зірки, "було б набагато гірше, якби це шоу просто вийшло і набрало багато переглядів".

&quot;Набрало багато переглядів&quot;. Відомий комік прокоментував скандал з MELOVIN через жарти про ЛГБТ

Тарас Яремій (фото: instagram.com/taras_yaremiy)

"Важливо розуміти, що MELOVIN - це людина, яка в індустрії шоубізнесу довше, ніж ми. Він має нейронні зв'язки трошки інакші. Він розумів, що це хайп і йому треба це. Він в такому підтримує свою популярність. І це йому дало дуже багато", - пояснив Яремій.

"А ми не знали, як це викрутити у свій бік, тому про нас теж говорили, але у більш негативному контексті", - додав він.

Що відомо про скандал

Інцидент трапився під час запису YouTube-проєкту "Біографія" в одному з київських клубів.

MELOVIN став запрошений гостем на шоу, однак з обуренням кинув мікрофон та покинув знімальний майданчик через некоректні висловлювання з боку інших учасників.

&quot;Набрало багато переглядів&quot;. Відомий комік прокоментував скандал з MELOVIN через жарти про ЛГБТ

MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)

Одразу після неприємної ситуації співак записав емоційне відеозвернення у своєму Instagram та пояснив свою позицію.

Артист зауважив, що зараз у всьому світі з повагою ставляться до представників сексуальних меншинств та святкують Місяць гордості. Тому, MELOVIN просто не може зроузміти, чому досі в Україні деякі люди демонструють свою неповагу до інших.

Нещодавно дружина Павліка відверто зізналася, чим закінчилася її сварка з екс-дружиною співака.

Також Тарас Цимбалюк перервав мовчання після скандалу з піснями росіян.

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ЛГБТ MELOVIN Зірки шоу-бізнесу
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