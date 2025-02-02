"Не вистачає": чоловік-військовий зірки "плюсів" відповів, скільки заробляє та на які кошти нині живе

Військовий Андрій Оністрат розповів, скільки нині заробляє та чи вистачає йому цих коштів. Чоловік ведучої "плюсів" Валентини Хамайко зазначив, що живе не лише на зарплатню, також він отримує пенсію, яку йому призначили після загибелі його старшого сина на фронті.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Оністрат розповів в інтерв'ю, яке вийшло на YouTube-каналі ТСН.

Скільки заробляє військовий

За словами Оністрата, за останній місяць він отримав 36 тисяч зарплатні, а ще доплату - 26 тисяч гривень. Військові, які перебувають на "нулі", зазначив він, отримують приблизно 120 тисяч.

"Більшій частині людей цього вистачає, мені, звичайно, не вистачає. Я скажу чесно, що я живу за пенсію, яку мені платять за Остапа. Тобто мені щомісяця платять 150 тисяч гривень. Якби її не було, я просто пішов би просто просити, умовно кажучи, у тих, хтось за кордоном", - зізнався Оністрат.

Військовий розповів, що нещодавно він їздив на Донбас. І там він щодня витрачав гроші на пальне, на їжу. Це, зазначає Оністрат, не дуже великі суми, але все ж "б'є" по гаманцю.



Андрій Оністрат (скріншот)

"Старша донька зараз самостійно веде життя, я їй не допомагаю. Ну, там якимось там дрібними речами. Середній донці я оплатив навчання, знову ж, за рахунок пенсії, коли вона прийшла. Молодшим дітям я оплатив теж на рік, коли прийшла пенсія, от сьогодні заплатив за школу до кінця року Михайлу", - пояснив захисник.

Також Оністрат розповів, як йому вдалося оформити виплати, які він нині отримує через загибель сина. Це було нелегко.

"Там є перелік певних документів, які треба надати для того, щоб отримати пенсію. І ви ж розумієте, що це перелік - не просто довідка з "ЖЕК" Покровська, що він десь там загинув. Тобто там перелік документів, їх важко зібрати, це треба займатися цим процесом, а просто сидячи, наприклад, у Вінницькій області, вони самі по собі не збираються", - заявив військовий.



Що відомо про стосунки Хамайко та Оністрата

Ведуача та віцепрезидент Федерації тріатлону України разом вже понад 18 років. Вони виховують чотирьох дітей - двох доньок та двох синів. Від першого шлюбу в Оністрата є донька, а його старший син Остап загинув на фронті.



Хамайко та її чоловік (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

У липні 2024 року Хамайко та Оністрат одружилися. До цього вони жили в цивільному шлюбі, хоча й вінчалися в церкві.