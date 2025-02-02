"Не хватает": муж-военный звезды "плюсов" ответил, сколько зарабатывает и на какие деньги сейчас живет

Военный Андрей Онистрат рассказал, сколько сейчас зарабатывает и хватает ли ему этих денег. Муж ведущей "плюсов" Валентины Хамайко отметил, что живет не только на зарплату, также он получает пенсию, которую ему назначили после гибели его старшего сына на фронте.

Сколько зарабатывает военный

По словам Онистрата, за последний месяц он получил 36 тысяч зарплаты, а еще доплату - 26 тысяч гривен. Военные, которые находятся на "нуле", отметил он, получают примерно 120 тысяч.

"Большей части людей этого хватает, мне, конечно, не хватает. Я скажу честно, что я живу за пенсию, которую мне платят за Остапа. То есть мне ежемесячно платят 150 тысяч гривен. Если бы ее не было, я просто пошел бы просто просить, условно говоря, у тех, кто за границей", - признался Онистрат.

Военный рассказал, что недавно он ездил на Донбасс. И там он ежедневно тратил деньги на топливо, на еду. Это, отмечает Онистрат, не очень большие суммы, но все же "бьет" по кошельку.



Андрей Онистрат (скриншот)

"Старшая дочь сейчас самостоятельно ведет жизнь, я ей не помогаю. Ну, там какими-то там мелкими вещами. Средней дочери я оплатил обучение, опять же, за счет пенсии, когда она пришла. Младшим детям я оплатил тоже на год, когда пришла пенсия, вот сегодня заплатил за школу до конца года Михаилу", - пояснил защитник.

Также Онистрат рассказал, как ему удалось оформить выплаты, которые он сейчас получает из-за гибели сына. Это было нелегко.

"Там есть перечень определенных документов, которые надо предоставить для того, чтобы получить пенсию. И вы же понимаете, что этот перечень - не просто справка из "ЖЭКа" Покровска, что он где-то там погиб. То есть там перечень документов, их трудно собрать, это надо заниматься этим процессом, а просто сидя, например, в Винницкой области, они сами по себе не собираются", - заявил военный.



Что известно об отношениях Хамайко и Онистрата

Ведущая и вице-президент Федерации триатлона Украины вместе уже более 18 лет. Они воспитывают четверых детей - двух дочерей и двух сыновей. От первого брака у Онистрата есть дочь, а его старший сын Остап погиб на фронте.



Хамайко и ее муж (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

В июле 2024 года Хамайко и Онистрат поженились. До этого они жили в гражданском браке, хотя и венчались в церкви.