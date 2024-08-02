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"Не оправдала моих ожиданий". Украинская певица резко высказалась о Софии Ротару

Пятница 02 августа 2024 14:48
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"Не оправдала моих ожиданий". Украинская певица резко высказалась о Софии Ротару SOWA и София Ротару (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

20-летняя певица SOWA, настоящее имя которой Диана Горбяк, объяснила, почему не боится публично критиковать легенду украинской эстрады Софию Ротару.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительницы OBOZ.UA.

Подробности

По словам артистки, она решила публично выражать свои мысли, когда сменила команду, в частности, креативного продюсера, которой стала Леля Боравлева.

"Она меня научила жить по-новому и не бояться говорить то, что думаю, остро высказываться. На самом деле в Украине не очень много артистов, которые это делают", - пояснила SOWA.

Что касается Софии Ротару, певица говорит, что народная артистка Украины не оправдала ее ожиданий.

"Хотелось от нее больше инициативы именно в плане защиты нашей страны. Так же ее позиция для меня немного неоднозначна", - сказала девушка.

Также звезда добавила, что хоть и София Михайловна делала посты на тему поддержки Украины, ей кажется, что для такой артистки, как Ротару, этого недостаточно.

Кто такая певица SOWA

SOWA - украинская певица и автор песен. Она является финалисткой телепроекта "Украинская песня/Ukrainian Song Project" и национальных отборов песенного конкурса Евровидение 2022 и Евровидение 2023.

Диана Горбяк также лауреат всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей.

Ранее известный композитор предположил, почему Ротару избегает разговоров о войне в Украине.

Также сестра певицы впервые за долгое время о ней заговорила.

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