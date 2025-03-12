"Не ведіться на це!" Педіатр розповіла всю правду про "продукти для дітей"

Продукти, на яких зазначено "для дітей", не завжди є такими корисними, як здається. Варто звертати увагу на їх склад, щоб переконатися, що вони не містять зайвих добавок.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Марини Шакотько.
За словами лікаря, часто в магазинах можна побачити продуктах з маркування "для дітей", а знаходяться вони окремо від інших. Вони, як правило, у меншому об'ємі та коштують набагато дорожче.
"Насправді якщо ми вміємо читати етикетки, то можна давати дітям дорослі продукти, починаючи з моменту введення прикорму", - зазначила медик.
Наприклад, м'який сир може бути дорослого походження, не обов'язково брати дитячий.
Він має бути без будь-яких наповнювачів, жирністю 5-9%. Таку ж жирність ми побачимо на маленькій упаковці сиру для дітей.
Яскраві коробки, казкові персонажі й слова "для дітей" - це не гарантія якості, а спосіб змусити людину заплатити більше. Те ж саме стосується "чоловічих" і "жіночих" продуктів.
"Не ведіться на це! Читайте склад, порівнюйте ціни й вибирайте те, що справді варте уваги", - додала експерт.
Для здоров’я дітей важливо уникати деяких продуктів, які можуть негативно вплинути на їх розвиток і загальний стан. Ось кілька категорій:
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