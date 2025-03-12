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"Не ведіться на це!" Педіатр розповіла всю правду про "продукти для дітей"

Середа 12 березня 2025 12:25
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"Не ведіться на це!" Педіатр розповіла всю правду про "продукти для дітей" Чи варто купувати продукти, на яких написано "для дітей" (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Марина Шакотько

Продукти, на яких зазначено "для дітей", не завжди є такими корисними, як здається. Варто звертати увагу на їх склад, щоб переконатися, що вони не містять зайвих добавок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Марини Шакотько.

Чи можна дітям давати продукти, які їдять дорослі

За словами лікаря, часто в магазинах можна побачити продуктах з маркування "для дітей", а знаходяться вони окремо від інших. Вони, як правило, у меншому об'ємі та коштують набагато дорожче.

"Насправді якщо ми вміємо читати етикетки, то можна давати дітям дорослі продукти, починаючи з моменту введення прикорму", - зазначила медик.

Наприклад, м'який сир може бути дорослого походження, не обов'язково брати дитячий.

Він має бути без будь-яких наповнювачів, жирністю 5-9%. Таку ж жирність ми побачимо на маленькій упаковці сиру для дітей.

Яскраві коробки, казкові персонажі й слова "для дітей" - це не гарантія якості, а спосіб змусити людину заплатити більше. Те ж саме стосується "чоловічих" і "жіночих" продуктів.

"Не ведіться на це! Читайте склад, порівнюйте ціни й вибирайте те, що справді варте уваги", - додала експерт.

Які продукти шкідливі для дітей

Для здоров’я дітей важливо уникати деяких продуктів, які можуть негативно вплинути на їх розвиток і загальний стан. Ось кілька категорій:

  • Продукти з високим вмістом цукру - солодкі напої (газовані, енергетичні напої, соки з додаванням цукру), печиво, торти і солодощі з великою кількістю цукру та штучних добавок
  • Продукти з трансжирами - швидка їжа, чіпси, готові страви, що містять трансжири, можуть погіршити серцево-судинне здоров’я і підвищити рівень холестерину
  • Перероблені м’ясні продукти - ковбаси, сосиски, бекон і інші перероблені м’ясні продукти містять багато солі, консервантів і насичених жирів, що не корисно для дитячого організму
  • Штучні добавки та барвники - продукти з великою кількістю штучних барвників, підсолоджувачів та ароматизаторів можуть викликати алергічні реакції та порушення поведінки у дітей
  • Кофеїн - кофеїновмісні напої, такі як енергетичні напої або кола, можуть порушити сон, спричинити збудженість і негативно впливати на серцево-судинну систему

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