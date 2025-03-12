"Не ведитесь на это!" Педиатр рассказала всю правду о "продуктах для детей"

Продукты, на которых указано "для детей", не всегда являются такими полезными, как кажется. Стоит обращать внимание на их состав, чтобы убедиться, что они не содержат лишних добавок.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу педиатра Марины Шакотько.

Можно ли детям давать продукты, которые едят взрослые

По словам врача, часто в магазинах можно увидеть продукты с маркировкой "для детей", а находятся они отдельно от других. Они, как правило, в меньшем объеме и стоят гораздо дороже.

"На самом деле если мы умеем читать этикетки, то можно давать детям взрослые продукты, начиная с момента введения прикорма", - отметила медик.

Например, мягкий сыр может быть взрослого происхождения, необязательно брать детский.

Он должен быть без каких-либо наполнителей, жирностью 5-9%. Такую же жирность мы увидим на маленькой упаковке сыра для детей.

Яркие коробки, сказочные персонажи и слова "для детей" - это не гарантия качества, а способ заставить человека заплатить больше. То же самое касается "мужских" и "женских" продуктов.

"Не ведитесь на это! Читайте состав, сравнивайте цены и выбирайте то, что действительно стоит внимания", - добавила эксперт.

Какие продукты вредны для детей

Для здоровья детей важно избегать некоторых продуктов, которые могут негативно повлиять на их развитие и общее состояние. Вот несколько категорий:

Продукты с высоким содержанием сахара - сладкие напитки (газированные, энергетические напитки, соки с добавлением сахара), печенье, торты и сладости с большим количеством сахара и искусственных добавок

- сладкие напитки (газированные, энергетические напитки, соки с добавлением сахара), печенье, торты и сладости с большим количеством сахара и искусственных добавок Продукты с трансжирами - быстрая еда, чипсы, готовые блюда, содержащие трансжиры, могут ухудшить сердечно-сосудистое здоровье и повысить уровень холестерина

- быстрая еда, чипсы, готовые блюда, содержащие трансжиры, могут ухудшить сердечно-сосудистое здоровье и повысить уровень холестерина Переработанные мясные продукты - колбасы, сосиски, бекон и другие переработанные мясные продукты содержат много соли, консервантов и насыщенных жиров, что не полезно для детского организма

- колбасы, сосиски, бекон и другие переработанные мясные продукты содержат много соли, консервантов и насыщенных жиров, что не полезно для детского организма Искусственные добавки и красители - продукты с большим количеством искусственных красителей, подсластителей и ароматизаторов могут вызвать аллергические реакции и нарушения поведения у детей

- продукты с большим количеством искусственных красителей, подсластителей и ароматизаторов могут вызвать аллергические реакции и нарушения поведения у детей Кофеин - кофеиносодержащие напитки, такие как энергетические напитки или кола, могут нарушить сон, вызвать возбужденность и негативно влиять на сердечно-сосудистую систему

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