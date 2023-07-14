"Не треба дурити мізки". Комаровський пояснив, як пов'язана м'ята та спека

Вживання м'яти в спеку абсолютно не впливає на вгамування спраги.
Про це повідомив доктор Комаровський у Instagram, спростовуючи міф, що ця трава охолоджує.
Лікар вважає, що якщо в спеку хочеться пити - це потрібно робити. Він зазначив, що прочитав нещодавно, що м'ята дуже корисна і здатна "обдурити мізки в спеку".
"Якщо в спеку хочеться пити, пийте. Не треба дурити мізки всякими м'ятами. Пийте скільки треба", - повідомив заслужений лікар.
За словами медика, критерій скільки треба пити, визначається не м'ятою, а частотою сечовипускання.
"Раз в 3-4 години потрібно сходити за малою потребою", - сказав Комаровський.
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