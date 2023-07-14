"Не надо обманывать мозги". Комаровский объяснил, как связана мята и жара

Употребление мяты в жару абсолютно не влияет на утоление жажды.
Об этом сообщил доктор Комаровский в Instagram, опровергая миф, что эта трава охлаждает.
Врач считает, что, если в жару хочется пить - это нужно делать. Он отметил, что прочитал недавно, что мята очень-очень полезна и способна "обмануть мозги в жару".
"Если в жару хочется пить, пейте. Не надо обманывать мозги всякими мятами. Пейте сколько надо", - сообщил заслуженный доктор.
По словам медика, критерий сколько надо пить, определяется не мятой, а частотой мочеиспускания.
"Раз в 3-4 часа нужно сходить по малой нужде", - сказал Комаровский.
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