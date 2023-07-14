"Не надо обманывать мозги". Комаровский объяснил, как связана мята и жара

Почему мята и охлаждение не связаны

Врач считает, что, если в жару хочется пить - это нужно делать. Он отметил, что прочитал недавно, что мята очень-очень полезна и способна "обмануть мозги в жару".

"Если в жару хочется пить, пейте. Не надо обманывать мозги всякими мятами. Пейте сколько надо", - сообщил заслуженный доктор.

По словам медика, критерий сколько надо пить, определяется не мятой, а частотой мочеиспускания.

"Раз в 3-4 часа нужно сходить по малой нужде", - сказал Комаровский.