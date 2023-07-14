RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Не надо обманывать мозги". Комаровский объяснил, как связана мята и жара

Фото: Комаровский развенчал миф о жаре и мяте (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Употребление мяты в жару абсолютно не влияет на утоление жажды.

Об этом сообщил доктор Комаровский в Instagram, опровергая миф, что эта трава охлаждает.

Почему мята и охлаждение не связаны

Врач считает, что, если в жару хочется пить - это нужно делать. Он отметил, что прочитал недавно, что мята очень-очень полезна и способна "обмануть мозги в жару".

"Если в жару хочется пить, пейте. Не надо обманывать мозги всякими мятами. Пейте сколько надо", - сообщил заслуженный доктор.

По словам медика, критерий сколько надо пить, определяется не мятой, а частотой мочеиспускания.

"Раз в 3-4 часа нужно сходить по малой нужде", - сказал Комаровский.

Как ранее мы писали, Комаровский дал окончательный ответ, можно ли отравиться ранними арбузами и дынями.

Также Комаровский рассказал всю правду о самом популярном заменителе сахара.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеДоктор Комаровский